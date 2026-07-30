Θανάσης Βισκαδουράκης στον FLASH: «Δεν με ενδιαφέρει η γνώμη του διπλανού, κοιτάω μόνο τον Θεό»

Καλοκαίρι στην πόλη θα κάνει ο Θανάσης Βισκαδουράκης που πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Πετάει Πετάει» που ανεβαίνει στο θέατρο Αλέα μαζί με τους: Αλέξανδρο Μαρτίδη, Δήμητρα Κολλά, Ειρήνη Τάσσου, Κατερίνα Μπαξεβανάκη και Δήμητρα Δερζέκου.

Συναντήσαμε τον ηθοποιό κυριολεκτικά λίγη ώρα πριν ανέβει στη σκηνή και μίλησε στον FLASH TV για τη σκληρή καθημερινότητα που βιώνουμε στην Ελλάδα, για την έλλειψη έμπνευσης που επικρατεί, για τη σχέση του με τον Θεό, για την πολιτική και φυσικά για το «Πετάει Πετάει»!

«Όταν ανεβαίνω στη σκηνή έχω πάντα όρεξη, δεν έχω βαρεθεί ποτέ στα τόσα χρόνια σε αυτή τη δουλειά. Είναι μια εποχή που ο κόσμος θέλει να γελάσει, να διασκεδάσει και του προσφέρουμε απλόχερα το γέλιο. Δεν γελάει πια ο κόσμος έξω, του μιλάς και αγριεύει, σου μιλάει άσχημα. Του Έλληνα του αρέσει να είναι δυστυχισμένος, μέσα από τη δυστυχία του είναι χαρούμενος».

Το τέλος της έμπνευσης

«Δυστυχώς μας λείπει η έμπνευση. Η δημιουργία έρχεται μέσα από τη δυσκολία. Μέσα από τις αντιξοότητες γεννιούνται μεγάλες ιδέες, μεγάλα έργα. Η εποχή των κινητών ισοπέδωσε τον νου, τον τελμάτωσε, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει δημιουργία. Δεν υπάρχει κέφι, διάθεση για ζωή. Λες πράγματα και ο άλλος δεν σε καταλαβαίνει, γιατί μονίμως είναι όλοι με ένα αυχενικό σύνδρομο αφού κοιτάζουν τις οθόνες τους».

Η πίστη στον Θεό και τα σχόλια στα social media

«Δεν ασχολούμαι με τα social media, η γυναίκα μου διαβάζει σχόλια και στεναχωριέται. Λένε, βρίζουν… Δεν δίνω καμία σημασία, δεν με αφορά. Εγώ είμαι της εποχής που ό,τι θέλεις, θέλω να μου τα πεις μπροστά μου. Όταν έρθεις μπροστά μου και μου μιλήσεις ή με βρίσεις το μάτι θολώνει. Έχω γεννηθεί και Κάτω Πατήσια. Δεν με ενδιαφέρει ούτε η γνώμη του διπλανού, ούτε η σκέψη του, κοιτάω τον Θεούλη, δεν ενοχλώ, επομένως μην με ενοχλούν».

Θα είναι υποψήφιος για τη Βουλή;

«Υπάρχουν συζητήσεις για να κατέβω υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές. Περιμένω την κρίση του πρωθυπουργού, που είναι τιμή για μένα. Δεν είναι λίγο για ένα παιδί που δραπετεύει από τη Θήβα, να σε καλούν από του Μαξίμου. Εκεί γιατί να μην πω ευχαριστώ στον Θεό; Ασχέτως των πολιτικών ιδεολογιών, εγώ κοιτάω τη ζωή μου. Η ζωή κάνει δώρα από κει που δεν τα περιμένεις».