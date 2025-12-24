Θανατηφόρα έκρηξη σε τζαμί στη βορειοανατολική Νιγηρία – Τουλάχιστον 7 νεκροί

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα σε τζαμί στην πόλη Μαϊντουγκούρι, πρωτεύουσα της πολιτείας Μπόρνο, στη βορειοανατολική Νιγηρία, όπως αναφέρει το Reuters. Την πληροφορία μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), επικαλούμενο τοπικό αξιωματούχο.

Σύμφωνα με νιγηριανά μέσα ενημέρωσης, όλα τα μέχρι στιγμής στοιχεία παραπέμπουν σε βομβιστική επίθεση, η οποία εκδηλώθηκε την ώρα της βραδινής προσευχής, με στόχο να υπάρξουν όσο το δυνατόν περισσότερα θύματα. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει ανάληψη ευθύνης για την επίθεση.

Η βορειοανατολική Νιγηρία βρίσκεται εδώ και περίπου 16 χρόνια στο επίκεντρο ένοπλης τζιχαντιστικής δράσης, με οργανώσεις όπως η Μπόκο Χαράμ και το Ισλαμικό Κράτος στη Δυτική Αφρική να ευθύνονται για δεκάδες επιθέσεις, εκτοπισμό εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων και σοβαρή ανθρωπιστική κρίση στην περιοχή.