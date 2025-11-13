Θανατηφόρο τροχαίο στα Χανιά - Νεκρός 48χρονος που παρασύρθηκε από μηχανή

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (13/11) στην περιοχή Γογονή στα Χανιά Κρήτης, όταν ένας 48χρονος παρασύρθηκε από διερχόμενη μηχανή, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του zarpanews.gr, το περιστατικό συνέβη λίγο πριν τις 1:30 π.μ., όταν ο 48χρονος αλβανικής καταγωγής διέσχιζε τον δρόμο πίσω από διερχόμενο όχημα. Ο οδηγός της μηχανής δεν αντιληφτηκε τον άτυχο άνδρα και δεν αποφεύχθηκε η σύγκρουση. Ο 48χρονος τραυματίστηκε σοβαρά και άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να τον παραλάβει και να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο Χανίων.

Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 48χρονος υπέκυψε στα τραύματά του και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Στην ίδια διαδικασία, διεκομίσθη και ο 33χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας, ο οποίος υπέστη ελαφρά τραύματα και βρίσκεται εκτός κινδύνου.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για να προσδιορίσουν τις ακριβείς συνθήκες του τραγικού περιστατικού, ενώ η οικογένεια του θύματος βρίσκεται σε κατάσταση σοκ από την απώλεια του αγαπημένου τους προσώπου.