Θανατηφόρο τροχαίο στη λεωφόρο ΝΑΤΟ: Νεκρός μοτοσικλετιστής

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες (σ.σ. μεταξύ 6.30 και 7.00) της Τετάρτης (15/4) στη λεωφόρο ΝΑΤΟ, με τον αναβάτη μιας μοτοσικλέτας να αφήνει την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από την ΕΛ.ΑΣ. ο δικυκλιστής φτάνοντας περίπου στο 120 της λεωφόρου ΝΑΤΟ, έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του με αποτέλεσμα αυτή να εκτραπεί της πορείας της, να ανατραπεί επί του οδοστρώματος και ο αναβάτης της να χάσει τη ζωή του.

Ακόμη δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα του και τις συνθήκες του δυστυχήματος, με τους αστυνομικούς της Τροχαίας να παραμένουν στο σημείο και να αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας και τυχόν αυτόπτες μάρτυρες.