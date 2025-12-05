Θανατηφόρο τροχαίο στη Λούτσα: Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο αντίο στον 24χρονο Σωτήρη

Σε βαρύ κλίμα πένθους τελέστηκε το πρωί της Παρασκευής, στο Ψυχικό, η εξόδιος ακολουθία του 24χρονου Σωτήρη, μέλους της γνωστής οικογένειας της σοκολατοποιίας «Leonidas», που έχασε με τραγικό τρόπο τη ζωή του στο φριχτό τροχαίο της Λούτσας.

Ο νεαρός σκοτώθηκε όταν ο 29χρονος οδηγός ενός οχήματος, κινούμενος με ιλιγγιώδη ταχύτητα, προσέκρουσε στο σταθμευμένο αυτοκίνητο όπου βρίσκονταν ο Σωτήρης και μέλη της οικογένειάς του.

Σπαρακτικές εικόνες εκτυλίχθηκαν στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, με τους γονείς και την αδελφή του 24χρονου να φτάνουν συντετριμμένοι. Το κλίμα ήταν αποπνικτικά φορτισμένο, ενώ όσοι βρέθηκαν στην τελετή κρατούσαν λευκά τριαντάφυλλα για το τελευταίο αντίο στον αδικοχαμένο νέο.

Η οικογένεια εξακολουθεί να παλεύει με τη δυσβάσταχτη απώλεια και τις τραυματικές στιγμές που αντίκρισαν λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα του περασμένου Σαββάτου (29/11). Η μητέρα και η αδελφή του είδαν μπροστά στα μάτια τους το όχημα να πέφτει πάνω στον 24χρονο, κόβοντας βίαια το νήμα της ζωής του.

Πώς έγινε το τροχαίο δυστύχημα

Το δυστύχημα σημειώθηκε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος, στη Λούτσα. Ο Σωτήρης, η μητέρα του, η αδελφή του και η σύντροφός του είχαν μόλις επιστρέψει από βραδινή έξοδο και είχαν σταθμεύσει το αυτοκίνητο. Ο 24χρονος κατέβηκε για να πάρει αντικείμενα από το πορτ μπαγκάζ, όταν το μπλε όχημα που οδηγούσε ο 29χρονος τον χτύπησε με μεγάλη ταχύτητα.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που κόστισε ακαριαία τη ζωή του νεαρού, ενώ η 21χρονη κοπέλα του τραυματίστηκε σοβαρά.

Ο 29χρονος οδηγός, ο οποίος όπως διαπιστώθηκε είχε καταναλώσει αλκοόλ και είχε κάνει χρήση κοκαΐνης, κρίθηκε προφυλακιστέος. Την ίδια ώρα, οι δικοί του Σωτήρη προσπαθούν ακόμη να σταθούν όρθιοι μέσα στον ανείπωτο πόνο.

Η ταφή του 24χρονου θα πραγματοποιηθεί αργότερα σήμερα, στο χωριό του πατέρα του, στις Παπαδάτες Αιτωλοακαρνανίας.