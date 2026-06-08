Θανατηφόρο τροχαίο στη Σαντορίνη: Νεκρός 50χρονος μοτοσικλετιστής, βαριά τραυματίας 24χρονη
Οδηγός αυτοκινήτου συνελήφθη μετά το δυστύχημα, ενώ οι Αρχές ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση.
Ένας 50χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του και μία 24χρονη τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Σαντορίνη το πρωί της Κυριακής 7 Ιουνίου.
Σύμφωνα με τις επίσημες πληροφορίες, το δυστύχημα σημειώθηκε στις 08:03 στην επαρχιακή οδό Φηροστεφανίου – Κοντοχωρίου.
Κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 50χρονος, με συνεπιβάτιδα μία 24χρονη, συγκρούστηκε μετωπικά με Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε 47χρονος αλλοδαπός.
Από τη σφοδρή σύγκρουση, ο 50χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ η 24χρονη συνεπιβάτιδα υπέστη βαρύ τραυματισμό και μεταφέρθηκε για νοσηλεία, σύμφωνα με το cycladeslive.
Ο 47χρονος οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη, ενώ η Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Θήρας διεξάγει έρευνα για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος.