Breaking news icon BREAKING
NEWS

«Ταρακουνήθηκε» ξανά η Εύβοια: Διαδοχικοί σεισμοί από 3,2 έως 4,1 Ρίχτερ στο Προκόπι

Ελλάδα Σαντορίνη Τροχαίο Local News

Θανατηφόρο τροχαίο στη Σαντορίνη: Νεκρός 50χρονος μοτοσικλετιστής, βαριά τραυματίας 24χρονη

Οδηγός αυτοκινήτου συνελήφθη μετά το δυστύχημα, ενώ οι Αρχές ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση.

Eurokinissi
Eurokinissi
Γιάννης Τσούρτης avatar
Γιάννης Τσούρτης

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Ένας 50χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του και μία 24χρονη τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Σαντορίνη το πρωί της Κυριακής 7 Ιουνίου.

Σύμφωνα με τις επίσημες πληροφορίες, το δυστύχημα σημειώθηκε στις 08:03 στην επαρχιακή οδό Φηροστεφανίου – Κοντοχωρίου.

Κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 50χρονος, με συνεπιβάτιδα μία 24χρονη, συγκρούστηκε μετωπικά με Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε 47χρονος αλλοδαπός.

Από τη σφοδρή σύγκρουση, ο 50χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ η 24χρονη συνεπιβάτιδα υπέστη βαρύ τραυματισμό και μεταφέρθηκε για νοσηλεία, σύμφωνα με το cycladeslive.

Ο 47χρονος οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη, ενώ η Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Θήρας διεξάγει έρευνα για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Σαντορίνη Τροχαίο Local News

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader