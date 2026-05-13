Θανατηφόρο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη - Νεκρός 27χρονος οδηγός δικύκλου

Το τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (13/5), λίγο μετά τις 3.30 το μεσημέρι, στην επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης - Δρυμού, όταν δίκυκλο συγκρούστηκε με όχημα που κινούνταν από Ωραιόκαστρο προς Μελισσοχώρι, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Ο 27χρονος οδηγός του δικύκλου τραυματίστηκε σοβαρά και διασωληνώθηκε στο σημείο από γιατρό του ΕΚΑΒ. Στη συνέχεια διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματά του.

Στο σημείο επιχείρησαν οχήματα του ΕΚΑΒ, ενώ οι συνθήκες του δυστυχήματος παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες και διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ