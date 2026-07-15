Θανατηφόρο τροχαίο στην Αγία Παρασκευή: Νεκρός 20χρονος διανομέας μετά από σύγκρουση μηχανής με ΙΧ
Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στη 1 τα ξημερώματα στη Μεσογείων στο ύψος της πλατείας Αγίας Παρασκευής, στο ρεύμα προς Σταυρό.
Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στην Αγία Παρασκευή, με τραγικό απολογισμό τον θάνατο ενός 20χρονου διανομέα.
Το δυστύχημα συνέβη λίγο μετά τη 1:00 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Μεσογείων, στο ύψος της πλατείας Αγίας Παρασκευής, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Σταυρό.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 20χρονος συγκρούστηκε, κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες και ερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές, με αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 29χρονος.
Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα ο νεαρός διανομέας να υποστεί θανάσιμα τραύματα. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός». Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Η Τροχαία διεξάγει προανάκριση για να εξακριβώσει τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.