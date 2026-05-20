Τροχαίο στην Αττική Οδό: Νεκρός μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση με περιπολικό και φορτηγό

Ο αναβάτης τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ: ΓΡ. ΤΥΠΟΥ Γ.Α.Δ.Α. / EUROKINISSI
Κώστας Παπαδόπουλος

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 15:10 της Τετάρτης 20 Μαΐου στην Αττική Οδό, σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από τον σταθμό διοδίων Ανθούσας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μοτοσικλέτα που κινούνταν στο σημείο προσέκρουσε στον καθρέφτη περιπολικού οχήματος της Τροχαίας, το οποίο πραγματοποιούσε έλεγχο στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ).

Από τη σύγκρουση ο μοτοσικλετιστής έχασε τον έλεγχο της μηχανής και στη συνέχεια προσέκρουσε σε διερχόμενο φορτηγό. Ο αναβάτης τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις Αρχές.

