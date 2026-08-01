Θανατηφόρο τροχαίο στην Αθηνών-Λαμίας: Ένας νεκρός από σύγκρουση δύο νταλικών - Έκλεισε η Εθνική

Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου 1/8 στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών - Λαμίας, στο 123ο χιλιόμετρο, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του τουλάχιστον ένας άνθρωπος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο νταλίκες συγκρούστηκαν, ενώ μετά τη σύγκρουση τα βαρέα οχήματα εξετράπησαν της πορείας τους και ανετράπησαν.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φορτηγό με οδηγό βουλγαρικής υπηκοότητας, εξετράπη της πορείας του, πέρασε το στηθαίο ασφαλείας και εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη.

Εκείνη τη στιγμή ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση άλλο φορτηγό, στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα. Ο οδηγός επιχείρησε να αποφύγει τη μετωπική σύγκρουση πραγματοποιώντας ελιγμό, ωστόσο η πρόσκρουση δεν αποφεύχθηκε.

Από τη σύγκρουση έχασε τη ζωή του ο οδηγός του δεύτερου φορτηγού, αλβανικής υπηκοότητας, ενώ ο συνοδηγός τραυματίστηκε.

Έκλεισε η Εθνική Οδός

Εξαιτίας του δυστυχήματος, η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη έχει διακοπεί προσωρινά. Η Τροχαία πραγματοποιεί εκτροπή της κυκλοφορίας από το 115ο χιλιόμετρο, στην περιοχή του Κάστρου, για τα οχήματα με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, ενώ για το ρεύμα προς Αθήνα η εκτροπή γίνεται στο 125ο χιλιόμετρο, στην περιοχή του Μαρτίνου.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ, ενώ τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται.