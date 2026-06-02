Θανατηφόρο τροχαίο στην Ίο: Νεκρός 22χρονος μετά από ανατροπή γουρούνας

Τραγική κατάληξη είχε η διαδρομή δύο νεαρών στην Ίο, καθώς ένας 22χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (31/5) στην επαρχιακή οδό Χώρας - Μαγγαναρίου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του cyclades24.gr, το τετράτροχο όχημα (γουρούνα) που οδηγούσε ο 22χρονος εξετράπη, υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, και στη συνέχεια ανετράπη.

Από τη σφοδρή ανατροπή ο οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ ο επίσης 22χρονος συνοδηγός υπέστη ελαφρά τραύματα.

Στο σημείο έσπευσαν οι αρμόδιες υπηρεσίες για την παροχή βοήθειας και τη διερεύνηση του περιστατικού, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα ερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Ιητών, το οποίο έχει αναλάβει τη σχετική έρευνα.

