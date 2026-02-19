Θανατηφόρο τροχαίο στην Καστοριά: Ηλικιωμένος έχασε τη ζωή του μετά από εκτροπή οχήματος

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 19 Φεβρουαρίου στην Καστοριά, στον δρόμο που συνδέει την Κορησό με την Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, το όχημα που οδηγούσε ηλικιωμένος άνδρας, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του. Το ΙΧ βγήκε εκτός οδοστρώματος, ανατράπηκε και κατέληξε πάνω σε δέντρα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Ελληνική Αστυνομία, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθώς και κλιμάκιο της Πυροσβεστική Υπηρεσία για τον απεγκλωβισμό του οδηγού.

Ertnews

Οι διασώστες απεγκλώβισαν τον ηλικιωμένο χωρίς τις αισθήσεις του και, παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν, διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από το αρμόδιο Τμήμα Τροχαίας.