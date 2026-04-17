Θανατηφόρο τροχαίο στην Κόρινθο: Νεκρός 68χρονος αναβάτης μηχανής μετά από σύγκρουση με φορρτηγάκι

Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (17/4) στην παλαιά εθνική οδό Κορίνθου - Πατρών, έξω από το Mare West, όταν φορτηγάκι συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός άνδρα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του korinthostv.gr, θύμα είναι ένας 68χρονος οδηγός μηχανής, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στη σύγκρουση. Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Κορίνθου, όπου δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά του.

Μέχρι στιγμής, τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος παραμένουν άγνωστα, ενώ οι συνθήκες υπό τις οποίες συγκρούστηκαν τα δύο οχήματα διερευνώνται.

Την προανάκριση για το περιστατικό έχει αναλάβει το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα, το οποίο συλλέγει στοιχεία και καταθέσεις προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη.