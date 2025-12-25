Θανατηφόρο τροχαίο στην Πατρών-Πύργου: Ένας νεκρός και 4 τραυματίες από μετωπική σύγκρουση ΙΧ

Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ των Χριστουγέννων στην παλαιά εθνική οδό Πατρών-Πύργου, στο ύψος της διασταύρωσης του Λάππα, με αποτέλεσμα ένας άνδρας να χάσει τη ζωή του και 4 ακόμη άτομα να τραυματιστούν.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδει το the best, δύο οχήματα συγκρούστηκαν μετωπικά κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση. Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν συνολικά πέντε άτομα, με τον οδηγό του ενός αυτοκινήτου να μεταφέρεται σοβαρά τραυματισμένος στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας. Η συνοδηγός του, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, δεν φέρει σοβαρά τραύματα.

Βαριά τραυματίες είναι και ο οδηγός του δεύτερου οχήματος, καθώς και ο συνοδηγός του, οι οποίοι επίσης διακομίστηκαν στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας.

Ο ένας από τους τραυματίες, ένας άνδρας, έχασε τελικά τη ζωή του στο δυστύχημα, ενώ οι άλλοι δύο σοβαρά τραυματίες διακομίζονται στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Άγιος Ανδρέας». Η κατάσταση και των δύο χαρακτηρίζεται σοβαρή.

Την ίδια ώρα, ένταση επικράτησε στο σημείο του τροχαίου. Συγγενείς των τραυματιών, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, επιτέθηκαν φραστικά και σωματικά σε αστυνομικούς και πυροσβέστες, προκαλώντας και μικροφθορές σε υπηρεσιακά οχήματα. Για την αποκατάσταση της τάξης κλήθηκε ενισχυτική δύναμη της ΟΠΚΕ.

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να εξακριβώσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η θανατηφόρα σύγκρουση.