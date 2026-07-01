Ελλάδα Τροχαίο Ταξί

Θανατηφόρο τροχαίο στην Πέτρου Ράλλη: Νεκρός αναβάτης μηχανής μετά από σύγκρουση με ταξί

Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού να τον κρατήσουν στη ζωή, ο 46χρονος υπέκυψε στα τραύματά του.

πηγή: Glomex
πηγή: Glomex
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Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στην Πέτρου Ράλλη, με θύμα έναν 46χρονο μοτοσικλετιστή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε, υπό συνθήκες που διερευνώνται, με ταξί, με αποτέλεσμα ο 46χρονος να τραυματιστεί πολύ σοβαρά.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Οι γιατροί προχώρησαν στη διασωλήνωσή του, καθώς η κατάσταση της υγείας του ήταν ιδιαίτερα κρίσιμη.

Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού να τον κρατήσουν στη ζωή, ο 46χρονος υπέκυψε στα τραύματά του.

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