Θανατηφόρο τροχαίο στο Αιγάλεω: Νεκρός οδηγός μοτοσικλέτας - Έπεσε στα κιγκλιδώματα

Ένα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της Λεωφόρου Κηφισού, στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος του Αιγάλεω, με τις Αρχές να ερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ένας 46χρονος αναβάτης μηχανής έχασε, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του. Το όχημα εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μεταλλικά κιγκλιδώματα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου διαπίστωσε τον θάνατο του 46χρονου. Οι αρχές απέκλεισαν προσωρινά το σημείο για τις ανάγκες της επιχείρησης και της καταγραφής των στοιχείων.

Η προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να διευκρινιστούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό.