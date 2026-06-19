Θάνατος 11χρονου Μάριου: Καταπέλτης ο εισαγγελέας - «Δολοφονούνται παιδιά σε καιρό ειρήνης»

Φωτό και βίντεο Γιάννης Κέμμος

Την καταδίκη ενός κατηγορούμενου και την απαλλαγή του δεύτερου εισηγείται ο εισαγγελέας της έδρας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών, στη δίκη για την αδέσποτη σφαίρα που στοίχισε τη ζωή από τον 11χρονο Μάριο Σουλούκο τον Ιούνιο του 2017 στο Μενίδι.

Όπως ανέφερε ο εισαγγελέας, ο πρώτος κατηγορούμενος πρέπει να κηρυχθεί ένοχος για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο διότι «ήξερε πολύ καλά τι έκανε όταν πυροβόλησε άσκοπα, είχε επίγνωση πως οι πράξεις του μπορούσαν να προκαλέσουν τον θάνατο. Δεν έχει σημασία αν ήξερε το μικρό Μάριο. Αρκεί που ήξερε ότι μπορεί να σκοτώσει κάποιον και το αποδεχόταν»,



Όσον αφορά τον δεύτερο κατηγορούμενο, ο εισαγγελέας ανέφερε ότι αν και ο ίδιος παραδέχθηκε πως πυροβόλησε δύο φορές δεν αποδείχθηκε πως οι σφαίρες προέρχονται από το δικό του όπλο.

«Είναι μια ανείπωτη αδικία που συνέβη σε βάρος ολόκληρης της κοινωνίας, τι πρέπει να περιμένει μια κοινωνία που τα παιδιά της δολοφονούνται σε μια σχολική γιορτή σε καιρό ειρήνης».

Ο εισαγγελέας εξέφρασε ακόμη την έκπληξή του για το γεγονός ότι χρειάστηκαν σχεδόν δέκα χρόνια ώστε η υπόθεση να φτάσει στην τελική της δικαστική κρίση. Όπως είπε, όταν ανέλαβε τη δικογραφία θεωρούσε πως η υπόθεση είχε ήδη δικαστεί. «Αυτός που ρίχνει μπαλωθιές είναι αυτός που δεν θέλει να βλέπεις τους άλλους να χορεύουν. Για να κρύψει τη δική του μειονεξία. αυτό πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή» πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, έχει αποδειχθεί ότι σε γειτονικές κατοικίες πραγματοποιούνταν γιορτές με δυνατή μουσική, κατανάλωση αλκοόλ και πυροβολισμούς στον αέρα.



Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε και στα ευρήματα της έρευνας, επισημαίνοντας ότι βολίδες είχαν εντοπιστεί σε ταράτσες, σε σημεία του σχολικού κτιρίου αλλά και στο κεφάλι του άτυχου παιδιού.