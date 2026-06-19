Ισόβια για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου:«Θα σε κάψει ο Θεός» είπε ο καταδικασθείς Ρομά στον πατέρα

Φωτό και βίντεο: Γιάννης Κέμμος

Η ποινή της ισόβιας κάθειρξης επιβλήθηκε στον καταδικασθέντα για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου Σουλούκου στις 8 Ιουνίου 2027 στο Μενίδι, όταν το παιδί χτυπήθηκε από αδέσποτη σφαίρα ενώ βρισκόταν σε σχολική γιορτή.

@flashgrofficial Εννέα χρόνια μετά την τραγωδία που συγκλόνισε το Μενίδι, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο επέβαλε ισόβια κάθειρξη στον βασικό κατηγορούμενο για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου Σουλούκου, ο οποίος σκοτώθηκε από αδέσποτη σφαίρα κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής. Το δικαστήριο τον έκρινε ομόφωνα ένοχο για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, χωρίς την αναγνώριση ελαφρυντικών, ενώ ο δεύτερος κατηγορούμενος αθωώθηκε. Η απόφαση προκάλεσε έντονη συναισθηματική φόρτιση στην αίθουσα, με τις οικογένειες των εμπλεκομένων να αντιδρούν έντονα. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, σημειώθηκαν επεισόδια και εντάσεις έξω από το δικαστικό μέγαρο. ♬ πρωτότυπος ήχος - Flash.gr

Νωρίτερα το απόγευμα της Παρασκευής (19/6), ο βασικός κατηγορούμενος κρίθηκε ομόφωνα ένοχος, με την πρόεδρο του δικαστηρίου να δηλώνει: «Η απόφαση ήταν πολύ δύσκολη αλλά ήταν ομόφωνη». Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, με ενδεχόμενο δόλο.

Σημειώνεται ότι το δικαστήριο δεν αναγνώρισε στον καταδικασθέντα ελαφρυντικά, ενώ σύμφωνη με την απόφαση ήταν και η πρόταση του εισαγγελέα.

Φωτό: Flash.gr/Γιάννης Κέμμος

«Η πράξη είναι ιδιαίτερα μεγάλης απαξίας τόσο σε βάρος του θύματος όσο και σε βάρος του κοινωνικού συνόλου, θεωρώ ότι η μόνη ποινή που αρμόζει στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η ισόβια κάθειρξη», τόνισε ο εισαγγελέας της έδρας.

Οι γονείς του μικρού Μάριου φτάνουν στην Ευελπίδων. Φωτό: Flash.gr/Γιάννης Κέμμος

Πατέρας: «Ο κατηγορούμενος πήρε αυτό που του άξιζε»

«Ξεκινήσαμε μια δικαστική διαδικασία πριν 9 χρόνια, δεν ξέραμε πού θα μας βγάλει. Σήμερα είναι μια διαφορετική ημέρα. Η ελληνική δικαιοσύνη έλαμψε, έχοντας στα χέρια της τα στοιχεία. Αυτός ο άνθρωπος πήρε αυτό που του άξιζε», είπε ο πατέρας του 11χρονου Μάριου, σε δηλώσεις του, μετά την ανακοίνωση της δικαστικής απόφασης.

«Όταν άκουσα την απόφαση, αισθάνθηκα μια ηθική ικανοποίηση. Ο αγώνας που κάναμε όλα αυτά τα χρόνια βγήκε σε καλό. Από εδώ και πέρα, θα είναι για όλη την πόλη μας κάτι καλό», πρόσθεσε, στέλνοντας μήνυμα για την ανάγκη να λάβουν τέλος «αυτοί οι πυροβολισμοί και η οπλοκατοχή».

«9 ολόκληρα χρόνια μετά την τραγική απώλεια του Μάριου, ένας δικαστικός μαραθώνιος ολοκληρώθηκε. Είναι απολύτως προφανές ότι η ομόφωνη καταδικαστική απόφαση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου μας ικανοποιεί απολύτως. Δεν είναι τυχαίο ότι είχαμε απόλυτη ταύτιση απόψεων, τόσο των τακτικών όσο και των λαϊκών δικαστών», σημείωσε ο δικηγόρος των γονέων του Μάριου, Θοδωρής Μαντάς.

Ισόβια κάθειρξη επέβαλε το δικαστήριο στον καταδικασθέντα για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδι, χωρίς να του αναγνωριστούν ελαφρυντικά.



Ένταση επικράτησε μετά την ανακοίνωση της απόφασης, με τον καταδικασθέντα να δηλώνει αθώος και να απευθύνεται… pic.twitter.com/QVjNSjvBtW — Flash.gr (@flashgrofficial) June 19, 2026

«Θα σε κάψει ο Θεός»

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης η μητέρα του Μάριου ξέσπασε σε κλάματα, φωνάζοντας «Μαριούλι μου, παιδί μου», ενώ σε κλάματα ξέσπασε και ο καταδικασθείς.

«Είμαι αθώος, γιατί έφαγα ισόβια;», φώναζε ο ίδιος, ενώ απευθυνόμενος στον πατέρα του Μάριου, του είπε: «Θα σε κάψει ο Θεός».

Πανδαιμόνιο επικράτησε στο δικαστήριο, με τους συγγενείς του καταδικασθέντος να κλαίνε και να φωνάζουν. «Είναι αθώος ο άντρας μου! Σας παρακαλώ! Το ακούτε;», κραύγαζε η σύζυγος του καταδικασθέντος.

Ομόφωνα αθώος κρίθηκε ο δεύτερος κατηγορούμενος στην υπόθεση, ο οποίος κατηγορούταν για απόπειρα ανθρωποκτονίας με πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, με ενδεχόμενο δόλο.

Συμπλοκή με Ρομά έξω από το δικαστήριο

Σοβαρή ένταση επικράτησε όταν οι Ρομά, συγγενείς του καταδικασθέντος, βγήκαν έξω από το δικαστήριο. Επιτέθηκαν σε τηλεοπτικά συνεργεία, προπηλακίζοντας δημοσιογράφους και τεχνικούς και κλωτσώντας τις κάμερες.

Άμεσα επενέβησαν τα ΜΑΤ προσπαθώντας να επιβάλουν την ηρεμία, ενώ η ένταση συνεχίζεται.