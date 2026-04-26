Θάνατος 11χρονου Μάριου στο Μενίδι: «Εννέα χρόνια μετά ζητάμε δικαίωση», λένε οι γονείς του

Εννέα χρόνια μετά τον θάνατο του 11χρονου Μάριου από «αδέσποτη» σφαίρα στο Μενίδι, η οικογένειά του εξακολουθεί να παλεύει για δικαίωση, με τη δικαστική διαδικασία που έχει μόλις ξεκινήσει και να διακόπτεται ήδη για τις 5 Μαΐου.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, οι γονείς περιέγραψαν μια μακρά και δύσκολη πορεία γεμάτη καθυστερήσεις, αναβολές και εμπόδια, ενώ υποστήριξαν ότι τίποτα ουσιαστικά δεν έχει αλλάξει στην περιοχή όλα αυτά τα χρόνια.

Καθυστερήσεις, αναβολές και αντιφάσεις στη δίκη

Ο πατέρας του παιδιού ανέφερε ότι η μεγάλη χρονική καθυστέρηση οφείλεται τόσο στη διάρκεια της προανάκρισης όσο και στις συνεχείς αναβολές που ακολούθησαν: «Έξι χρόνια η αστυνομία προσπαθούσε να δέσει την υπόθεση και τα επόμενα τρία χρόνια οδηγηθήκαμε σε συνεχείς αναβολές».

Η δίκη ξεκίνησε στις 21 Απριλίου, ωστόσο διεκόπη έπειτα από δύο συνεδριάσεις λόγω απουσίας κατηγορουμένων και μαρτύρων, με το δικαστήριο να διατάσσει τη βίαιη προσαγωγή τους.

Την ίδια στιγμή, η οικογένεια εκφράζει έντονη ανησυχία για μεταβολές στις καταθέσεις μαρτύρων, κάνοντας λόγο για σοβαρές ανακολουθίες: «Μάρτυρες που είχαν καταθέσει πριν 9 χρόνια και είχαν υπογράψει, τώρα αναιρούν όσα είχαν πει».

Οι γονείς κάνουν λόγο για αντιφατικά στοιχεία που, όπως λένε, δημιουργούν εύλογα ερωτήματα για την πορεία της υπόθεσης. Παράλληλα, σημειώνουν πως όλα αυτά τα χρόνια δεν υπήρξε καμία επικοινωνία από την πλευρά των κατηγορουμένων: «Ποτέ κανείς δεν μας πλησίασε, κανείς δεν ζήτησε συγγνώμη. Σαν να μην συνέβη τίποτα».

Η οικογένεια αναφέρεται επίσης σε προβλήματα της προανακριτικής διαδικασίας, υποστηρίζοντας ότι υπήρξαν σοβαρές ελλείψεις: «Χάθηκαν στοιχεία, χάθηκε το όπλο. Υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση από την αστυνομία».

«Τίποτα δεν έχει αλλάξει στο Μενίδι»

Οι γονείς του Μάριου καταγγέλλουν ότι, παρά τα χρόνια που έχουν περάσει, η κατάσταση στην περιοχή παραμένει αμετάβλητη και επικίνδυνη. Όπως λέει η μητέρα: «Οι πυροβολισμοί συνεχίζονται. Τίποτα δεν έχει αλλάξει».

Ο πατέρας περιγράφει μια καθημερινότητα με έντονα φαινόμενα παραβατικότητας: «Κάθε βράδυ γλέντια, μουσική στη διαπασών και πυροβολισμοί. Ό,τι θέλει κάνει ο καθένας».

Τονίζουν, τέλος, ότι η υπόθεση δεν αφορά μόνο τη δική τους οικογένεια, αλλά ευρύτερα την κοινωνία: «Δεν είναι μόνο δική μας υπόθεση. Αφορά όλους». Και καταλήγουν με σαφές μήνυμα: «Πρέπει να υπάρξει καταδίκη, για να νιώσει η περιοχή ασφάλεια και για να μην υπάρξει άλλος Μάριος».

Η εκδίκαση της υπόθεσης αναμένεται να συνεχιστεί στις 5 Μαΐου, με την οικογένεια να δηλώνει αποφασισμένη να φτάσει μέχρι τέλους για τη δικαίωση της μνήμης του παιδιού της.