Θάνατος 14χρονης με γαστρικό δακτύλιο: Κάθειρξη στον γιατρό που χειρούργησε την άτυχη Γεωργία

Ποινή κάθειρξης 7 ετών και 3 μηνών επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών στον χειρουργό γιατρό που κατηγορείται για τον θάνατο 14χρονης Γεωργίας μετά την επέμβαση για την τοποθέτηση γαστρικού δακτυλίου, προκειμένου να χάσει βάρος. Ως παρεπόμενη ποινή του επιβλήθηκε η απαγόρευση ασκήσεως επαγγέλματος για ένα έτος.

Κρίθηκε ένοχος για την κακουργηματική θανατηφόρα έκθεση και για το πλημμέλημα της πλαστογραφίας ενώ αθωώθηκε για υπεξαγωγή εγγράφου. Δεν του αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό αλλά η έφεση του είχε ανασταλτικό αποτέλεσμα με όρους χρηματικής εγγυοδοσίας 10.000 ευρώ και απαγόρευσης άσκησης οποιασδήποτε διενέργειας ιατρικών επεμβάσεων.

Τον Οκτώβριο του 2025 ξεκίνησε η δίκη στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών για τον θάνατο της 14χρονης Γεωργίας από την Επανομή Θεσσαλονίκης, τον Ιούνιο του 2021. Μετά το χειρουργείο εκδηλώθηκαν επιπλοκές που στοίχισαν τη ζωή της ανήλικης ενώ ο κατηγορούμενος καθησύχαζε τους οικείους της για τους αφόρητους πόνους της μικρής.

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου κάθισε ο γιατρός που την χειρούργησε. Ως μάρτυρας κατέθεσε και ο πατέρας της 14χρονης που είναι ιερέας, ο οποίος απευθυνόμενος προς τους δικαστές ζήτησε να απονεμηθεί δικαιοσύνη.

Στον κατηγορούμενο γιατρό είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι μετά την ανάκριση και μεταξύ αυτών να μην συμμετάσχει σε χειρουργικές επεμβάσεις μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Προς την κατεύθυνση της επιβολής του συγκεκριμένου όρου, οι δικαστές του αρμόδιου Δικαστικού Συμβουλίου συνεκτίμησαν τις δύο προηγούμενες καταδίκες του για ανάλογα περιστατικά, έπειτα από παρόμοια χειρουργεία. Και οι δύο δικαστικές αποφάσεις κατέστησαν αμετάκλητες.

Εκτός από την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης, ο χειρουργός ήταν αντιμέτωπος με τις πράξεις της πλαστογραφίας και της υπεξαγωγής εγγράφου, σε βαθμό πλημμελήματος. Η πρώτη, κατά το κατηγορητήριο, συνδέεται με την υπογραφή της ανήλικης την οποία φέρεται να πλαστογράφησε εν όψει του χειρουργείου, ενώ η δεύτερη με το οπτικό υλικό (βίντεο) από την επέμβαση, όταν αυτό ζητήθηκε από τους γονείς της ενόψει της προσφυγής τους στην Ποινική Δικαιοσύνη και ο γιατρός φερόταν ότι αρνήθηκε να δώσει.