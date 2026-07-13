Θάνατος 15χρονης αθλήτριας του ΠΑΟΚ - Ελέγχεται και ο πατέρας της για το τροχαίο

Νέες εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση του θανατηφόρου τροχαίου στη Θεσσαλονίκη, που κόστισε τη ζωή σε μια 15χρονη ποδοσφαιρίστρια του ΠΑΟΚ, καθώς στο πλαίσιο της προανάκρισης οι Αρχές φέρεται να ερευνούν ως ύποπτο - εκτός από τον οδηγό του απορριμματοφόρου- και τον πατέρα της ανήλικης, ο οποίος οδηγούσε τη μοτοσικλέτα τη στιγμή του δυστυχήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο ALPHA, επικαλούμενος τον δικηγόρο της οικογένειας, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται το ενδεχόμενο αντικανονικής προσπέρασης πριν από τη σύγκρουση με απορριμματοφόρο.

Στο μεταξύ, την προσεχή Τετάρτη αναμένεται να ολοκληρωθεί πραγματογνωμοσύνη από τεχνικούς συμβούλους της οικογένειας της 15χρονης, καθώς και από συμβούλους του Δήμου, με στόχο να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

«Μου σκότωσαν το παιδί μου»

Λίγες ώρες μετά το θανατηφόρο τροχαίο, με σπασμένη φωνή, ο πατέρας της 15χρονης περιέγραψε στο MEGA όσα συνέβησαν, υποστηρίζοντας ότι η μηχανή στην οποία επέβαιναν χτυπήθηκε από πίσω από απορριμματοφόρο.

«Μου σκότωσαν το παιδί μου. Κινούμουν με την κόρη μου με μηχανή και μας χτύπησε από πίσω ένα απορριμματοφόρο όχημα. Εγώ δεν έπαθα τίποτα. Ούτε γρατζουνιά και το παιδί μου σκοτώθηκε. Η μηχανή έχει χτυπηθεί από πίσω, που σημαίνει ότι από εκεί ήρθε το απορριμματοφόρο. Μας πέταξε 15 μέτρα μακριά. Το παιδί μου το πάτησε. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Η κόρη μου δεν έρχεται πίσω. Έγινε στις έντεκα και τέταρτο το πρωί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το χρονικό της τραγωδίας

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, το δυστύχημα σημειώθηκε την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026, περίπου στις 11:10, στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ύψος του κόμβου Νεάπολης, στο ρεύμα προς ανατολικά.

Το δίκυκλο που οδηγούσε 56χρονος ημεδαπός συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο όχημα, το οποίο οδηγούσε 48χρονος άνδρας. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα η ανήλικη επιβάτιδα του δικύκλου, ενώ ο οδηγός της μοτοσικλέτας υπέστη ελαφρά τραύματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 15χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Η Αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο οδηγός του απορριμματοφόρου αρχικά αποχώρησε από το σημείο του τροχαίου και στη συνέχεια μετέβη στην Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Οι αστυνομικοί διενεργούν προανάκριση για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση.