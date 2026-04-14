Θάνατος 19χρονης: Η στιγμή που ο τρίτος άνδρας φεύγει από διαμέρισμα στο Αργοστόλι

Το φως της δημοσιότητας βλέπει ένα βίντεο που δείχνει τη στιγμή που ο τρίτος συλληφθείς για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτώς, φεύγει από (ενοικιασμένο) διαμέρισμα στο οποίο φέρεται να ήταν το βράδυ πριν βρεθεί (χωρίς τις αισθήσεις της) η κοπέλα στην πλατεία του Αργοστολίου.

Στα χαρακτηριστικά πλάνα που δημοσιοποίησε ο Alpha, φαίνεται ο 23χρονος να αποχωρεί από το διαμέρισμα στις 5:15 το πρωί της Τρίτης (14/4) και 12 ώρες μετά έφτασε στο Αστυνομικό Τμήμα του νησιού για να δηλώσει πώς πρόκειται για τον τρίτο άνδρα που αναζητούσαν οι Αρχές.

Για να πέσει περισσότερο φως στην τραγική υπόθεση, θα πραγματοποιηθούν νεκροψία καθώς και τοξικολογικές εξετάσεις προκειμένου να βρεθούν οι αιτίες πίσω από τον θάνατο της 19χρονης.

Τι υποστηρίζουν οι συλληφθέντες

Την ίδια ώρα, τον ισχυρισμό ότι όλοι μαζί βρίσκονταν σε ξενοδοχείο κι έκαναν χρήση ναρκωτικών (σ.σ. συγκεκριμένα κοκαΐνης) φέρονται να προβάλουν οι τρεις πλέον συλληφθέντες για την υπόθεση θανάτου της 19χρονης στο Αργοστόλι της Κεφαλλονιάς.

Μάλιστα, σύμφωνα το ρεπορτάζ του Κώστα Παπαδόπουλου για τον FLASH, οι τρεις συλληφθέντες, με την κατηγορία της έκθεσης σε κίνδυνο, φέρονται να υποστήριξαν στους αστυνομικούς του ΤΔΕΕ Αργοστολίου ότι κάποια στιγμή η 19χρονη έχασε τις αισθήσεις της, με αποτέλεσμα αυτοί να φοβηθούν. Έτσι έλαβαν την απόφαση να την μετακινήσουν στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου, απέναντι ακριβώς από ψητοπωλείο της περιοχής και να καλέσουν το ΕΚΑΒ περίπου στις 4.40 τα ξημερώματα της Τρίτης (14/4).

Η νεαρή κοπέλα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του νησιού, ωστόσο, πάρα τις προσπάθειες γιατρών και νοσηλευτών στις 5.15 δηλώθηκε ο θάνατός της.