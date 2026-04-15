Θάνατος 19χρονης στην Κεφαλονιά: «Φαίνονταν αγχωμένοι, κάτι θα έγινε πάνω», λέει ο ιδιοκτήτης

Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για την υπόθεση του θανάτου της 19χρονης Μυρτώς στο Αργοστόλι, με τον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου να περιγράφει όσα κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας, ρίχνοντας νέο φως στη νύχτα που η νεαρή κοπέλα βρέθηκε σε λιπόθυμη κατάσταση.

Μιλώντας στο ΑΝΤ1, ο ιδιοκτήτης περιέγραψε, αρχικά, το πως πραγματοποιήθηκε η κράτηση τελευταία στιγμή, λέγοντας: «Στις 12:10 λαμβάνω μια τηλεφωνική κλήση στο κινητό μου σχετικά με μια κράτηση που ήθελαν να πραγματοποιηθεί το ίδιο βράδυ. Την αποδέχθηκα την κράτηση και έγινε στο όνομα της κοπέλας, με κάλεσε η κοπέλα και με πλήρωσε αυτή. Η κοπέλα έφτασε 12:27, αν θυμάμαι καλά από τις κάμερες, μαζί με το άτομο που δεν είχε παραδοθεί εξαρχής στις αρχές, το τελευταίο άτομο δηλαδή».

«Εμφανίστηκαν αυτά τα δύο άτομα, από εκεί και πέρα δεν υπάρχει αυτόπτης μάρτυρας στο κτίριο, υπάρχει όμως κάμερα ασφαλείας, στην οποία φαίνεται από τις 2:30 μέχρι και τις 4:30 να υπάρχει κινητικότητα από δύο άλλα άτομα που δεν είχαν πραγματοποιήσει καμία κράτηση και δεν ήταν γνωστά σε εμάς. Αργότερα, αυτά τα άτομα έχουν αναγνωριστεί και τα έχει η αστυνομία», είπε για τους δύο πρώτους συλληφθέντες της υπόθεσης.

Μάλιστα, αποκαλύπτει ότι «φαίνεται ότι κατά τις 4:30 τα δύο άτομα, όχι ο 23χρονος, τα άλλα δύο άτομα, μεταφέρουν σε λιπόθυμη κατάσταση από την σκάλα την κοπέλα, ο ένας τη μεταφέρει, ο άλλος προηγείται μπροστά του. Βίντεο από τον δρόμο δεν έχουμε, έχουμε μόνο εσωτερικό του διαδρόμου που γίνεται αυτή η πράξη και 5:15 φαίνεται να αναχωρεί ο 23χρονος από το οίκημα».

«Επειδή της μίλησα, ήταν σε άρρωστη κατάσταση, εγώ δεν κατάλαβα καμία διαφορά, ότι ήταν μεθυσμένη ή να ήταν υπό την επήρεια ουσιών, τουλάχιστον 12:10 που μιλήσαμε και 12:30 που έγινε το check-in. Στο βίντεο η Μυρτώ φαίνεται μόνο μια φορά, την ώρα που την κατεβάζουν τα δύο άλλα άτομα που φαίνεται ότι είναι λιπόθυμη. Τα άλλα δύο άτομα φαίνεται ότι είναι εντάξει, δεν φαίνεται ότι είχαν πιει ή ότι είχαν κάνει χρήση ουσιών, αλλά αυτό δε μπορούμε να το κρίνουμε από μια κάμερα. Δε φαινόταν ανήσυχη η κοπέλα, είχε μια ψιλοάκυρη συζήτηση με τον 23χρονο, όλα φαινόντουσαν σαν μια απλή, συνηθισμένη βραδιά. Οι επόμενοι, έχουμε υλικό πάλι μόνο από τις κάμερες, φαίνονταν αγχωμένοι μετά από ένα σημείο αρκετά, γιατί λογικά πάνω είχε συμβεί κάτι το οποίο δε γνωρίζουμε» είπε καταλήγοντας ο ιδιοκτήτης του καταλύματος.