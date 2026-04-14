Θάνατος 19χρονης στο Αργοστόλι: Συνάντηση σε ξενοδοχείο και κοκαΐνη στο «μικροσκόπιο» της ΕΛΑΣ

Τον ισχυρισμό ότι όλοι μαζί βρίσκονταν σε ξενοδοχείο κι έκαναν χρήση ναρκωτικών (σ.σ. συγκεκριμένα κοκαΐνης) φέρονται να προβάλουν οι τρεις πλέον συλληφθέντες για την υπόθεση θανάτου της 19χρονης στο Αργοστόλι της Κεφαλλονιάς.



Μάλιστα, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, οι τρεις συλληφθέντες -με την κατηγορία της έκθεσης σε κίνδυνο- φέρονται να υποστήριξαν στους αστυνομικούς του ΤΔΕΕ Αργοστολίου ότι κάποια στιγμή η 19χρονη έχασε τις αισθήσεις της, με αποτέλεσμα αυτοί να φοβηθούν. Έτσι έλαβαν την απόφαση να την μετακινήσουν στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου, απέναντι ακριβώς από ψητοπωλείο της περιοχής και να καλέσουν το ΕΚΑΒ περίπου στις 4.40 τα ξημερώματα της Τρίτης (14/4).

Η νεαρή κοπέλα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του νησιού, ωστόσο, πάρα τις προσπάθειες γιατρών και νοσηλευτών στις 5.15 δηλώθηκε ο θάνατός της.

Το βίντεο που «ξεκλείδωσε» την υπόθεση

Η έρευνα οδήγησε γρήγορα τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων (ΤΔΕΕ) Αργοστολίου στο ξενοδοχείο που βρίσκονταν οι τρεις νεαροί και η άτυχη κοπέλα, με τον βιντεοληπτικό υλικό να «ξεκλειδώνει» την υπόθεση και να οδηγεί στην έκδοση των τριών ενταλμάτων σύλληψης.

Πρώην αθλητής άρσης βαρών και γόνος γνωστής οικογένειας του νησιού ανάμεσα στους συλληφθέντες

Ειδικά για τον 26χρονο φέρεται να προκύπτει ότι αυτός άφησε την 19χρονη στην πλατεία και οι άλλοι δύο τον συνόδευαν. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 26χρονος είναι πολύ γνωστός αθλητής της άρσης βαρών με σημαντικές διακρίσεις σε μικρότερη ηλικία, ενώ ο 23χρονος που παραδόθηκε νωρίς το απόγευμα στο ΤΔΕΕ Αργοστολίου γόνος γνωστής οικογένειας του νησιού.



Περισσότερες απαντήσεις για το τι συνέβη με την 19χρονη θα δώσουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων και η νεκροψία – νεκροτομή. Σε ό,τι αφορά τους συλληφθέντες, την Τετάρτη (15/4) αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης.