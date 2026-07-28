Θάνατος 23χρονης μετά από επέμβαση: Η επιστολή «κλειδί» και η δίωξη του γιατρού

Στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών παραπέμφθηκε να δικαστεί ένας καρδιοχειρουργός, μετά την ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία εξ αμελείας που ασκήθηκε εις βάρος του, αναφορικά με τον θάνατο μιας 23χρονης φοιτήτριας, τον Αύγουστο του 2022, ύστερα από χειρουργική επέμβαση αλλαγής βαλβίδας της καρδιάς, σε νοσηλευτικό ίδρυμα. Αρχικά, η δικογραφία αρχειοθετήθηκε με διάταξη εισαγγελέα Πρωτοδικών αλλά στη συνέχεια έγινε δεκτή η προσφυγή των γονέων από εισαγγελέα Εφετών και έτσι απαγγέλθηκε η κατηγορία εναντίον του γιατρού.

Οι οικείοι καταγγέλλουν λάθη και παραλείψεις- τόσο προ εγχειρητικά, όσο και κατά τη διάρκεια της επέμβασης- που στοίχισαν τη ζωή στη νεαρή γυναίκα. Κατά την εξέταση της υπόθεσης, σημαντικό ρόλο έπαιξε μια ανώνυμη επιστολή - ενδεχομένως μέλους του νοσηλευτικού ή ιατρικού προσωπικού που φαίνεται πως γνώριζε λεπτομέρειες της επέμβασης. Απευθυνόμενη στον πατέρα της θανούσας, η συντάκτρια του ζητούσε να ψάξει τις συνθήκες θανάτου της κόρης του: «[…] Θα σας πω ότι όλα πήγαν στραβά σε εκείνο το χειρουργείο. Σε ένα απλό καρδιοχειρουργικό περιστατικό υπερίσχυσε η ανεπάρκεια και ο εγωισμός ενός γιατρού εις βάρος του ασθενή» αναγράφεται, μεταξύ άλλων, στο κείμενο.

Σε άλλο σημείο της επιστολής, που βρίσκεται στη διάθεση του FLASH, αναφέρονται τα εξής σοκαριστικά: «Ψάξτε την αλήθεια από την αρχή. Ψάξτε ποιος είναι αυτός που χειρούργησε το παιδί σας […] Εάν εκείνη την ημέρα έκανε όσα σας είπε ή αν δεν βρισκόταν και στο χειρουργείο. Εάν κάλυψε την ανικανότητα του με την πρόφαση ότι όλα πήγαν λάθος.

Και γιατί οι επιπλοκές ξεκίνησαν για εσάς από την ώρα που το παιδί σας ήταν στην εντατική ενώ στην πραγματικότητα είχαν ξεκινήσει από το χειρουργείο […]».

Από έκθεση προσφυγής, κατά της αρχειοθέτησης, προκύπτουν τα παρακάτω: Η Ε. Σ, γεννηθείσα την 22-1-1999, διαγνώστηκε σε ηλικία 12 ετών με πρόβλημα στην αορτική βαλβίδα. Πρόκειται για ανωμαλία που είναι συγγενής, δηλαδή συνυπάρχει με τη γέννηση και απαντάται με συχνότητα 1-2 %, αποτελώντας την πλέον συχνή συγγενή καρδιοπάθεια

Το 2012, σε ηλικία 13 ετών, διαπιστώθηκε σοβαρή στένωση της αορτικής βαλβίδας, η οποία αντιμετωπίστηκε στο ίδιο νοσηλευτικό ίδρυμα ενώ η ασθενής υποβαλλόταν σε συνεχείς εξετάσεις. Το καλοκαίρι του 2021, η κοπέλα εμφάνισε προλιποθυμικά επεισόδια και υποβλήθηκε σε ιατρικό έλεγχο και τέθηκε η ένδειξη της χειρουργικής αντιμετώπισης. Η 23χρονη οδηγήθηκε στο χειρουργείο και τελικά η επέμβαση διενεργήθηκε την 15η Ιουλίου 2022.

Σύμφωνα με τη διάταξη της αντεισαγγελέως Εφετών, περί παραπομπής, ο συγκεκριμένος ιατρός, παρότι γνώριζε το ιστορικό της ασθενούς, οδήγησε την 23χρονη σε χειρουργική επέμβαση, ουσιαστικά χωρίς προεγχειρητικό έλεγχο. Τη διενήργησε ο ίδιος ενώ η συγκεκριμένη επέμβαση απαιτεί εξειδικευμένη ιατρική ομάδα. Ο FLASH επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον χειρουργό ο οποίος δεν θέλησε να τοποθετηθεί σχετικά με όσα του καταλογίζονται. Στο στάδιο της προδικασίας, ο θεράπων γιατρός υποστήριξε ότι ενήργησε ορθά και ότι δεν υπέπεσε σε καμία πλημμέλεια σε σχέση με την αντιμετώπιση της ασθενούς. Οι ισχυρισμοί του, όμως, αυτοί, δεν έπεισαν την εισαγγελέα που ζήτησε την ποινική του δίωξη.

Η δικηγόρος Κυριακή Πακιρτζίδου

Η δικηγόρος της οικογένειας Κυριακή Πακιρτζίδου δήλωσε τα εξής: «Μετά την παρέλευση τεσσάρων ετών, παραπέμπεται στο ακροατήριο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών προκειμένου να δικαστεί ο ιατρός που σύμφωνα με την διάταξη εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, επέφερε με πράξεις και παραλείψεις του, από αμέλεια, τον θάνατο της 23χρονης Ε.Σ. το έτος 2022, μιας νεαρής κοπέλας που μόλις είχε ολοκληρώσει με άριστα τις σπουδές της στην σχολή Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ετοιμαζόταν για τις μεταπτυχιακές σπουδές της.

Η εισαγγελική διάταξη έκανε δεκτή την προσφυγή που άσκησαν οι γονείς της, κατά της διάταξης του εισαγγελέως Πρωτοδικών Αθηνών που αρχικά έθεσε την δικογραφία στο αρχείο, γεγονός που δικαιώνει τον αγώνα που δίνουν, στην μνήμη της κόρης που έχασαν τόσο άδικα, στο άνθος της νιότης της. Η πίστη στη δικαιοσύνη και στους λειτουργούς της, τους δίνει δύναμη και κουράγιο να συνεχίσουν τον αγώνα τους για την τελική δικαίωση. Καλώ το άτομο το οποίο απέστειλε την επιστολή και επικοινώνησε με τους γονείς να εμφανιστεί και να σταθεί στο πλάι αυτών των ανθρώπων που έχασαν ότι πολυτιμότερο είχαν. Το παιδί τους».