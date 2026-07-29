Θάνατος διασώστριας στη Σύρο: «Την κυνήγησα για να την ακινητοποιήσω» - Τι υποστήριξε ο 41χρονος

Εν αναμονή της απόφασης του δικαστικού συμβουλίου - μετά τη διαφωνία μεταξύ ανακρίτριας και εισαγγελέως - για τη προφυλάκιση ή μη του 41ενός ετών άνδρα που κατηγορείται για το θάνατο της 42χρονης διασώστριας, ο FLASH παρουσιάζει νέα στοιχεία από την απολογία του, το απόγευμα της Τρίτης (28/7) στην ανακρίτρια Σύρου.

«Αντέδρασα ενστικτωδώς»

Απολογούμενος ο 41χρονος υποστήριξε πως ο λόγος που επιτέθηκε με το μαχαίρι σε βάρος της διασώστριας ήταν γιατί αντέδρασε ενστικτωδώς στην ένοπλη επίθεση που δέχθηκαν ο ίδιος και η σύζυγός του μέσα στο σπίτι τους, μη έχοντας άλλον τρόπο να αντιδράσουν.

«Αντέδρασα ενστικτωδώς και αμύνθηκα. Ήταν αποτέλεσμα της ψυχολογικής μου αντίδρασης απέναντι στη σφοδρή και ένοπλη επίθεση που δέχθηκα με μαχαίρι μέσα στο σπίτι μου από κάποιον που είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του. Ήμουν εγκλωβισμένος μέσα σε ελάχιστα τετραγωνικά μέτρα, χωρίς να έχω οποιαδήποτε δυνατότητα να φύγω ή να υπερασπιστώ με άλλον τρόπο τον εαυτό μου και τη σύζυγό μου».

«Την κυνήγησα για να την ακινητοποιήσω»

Στη συνέχεια της απολογίας του εξήγησε τους λόγους για τους οποίους έτρεξε πίσω από την διασώστρια μετά την απομάκρυνσή της από το σπίτι τους. «Την καταδίωξα (ήταν άγνωστο άτομο μέχρι τότε για μένα) εκτός σπιτιού, ώστε να την ακινητοποιήσω, να της αποσπάσω το μαχαίρι, να καταλάβω ποιος είναι και να καλέσω αμέσως τις αστυνομικές αρχές και το ΕΚΑΒ, όπως και έπραξα, με τη βοήθεια ενός παραθεριστή που τυχαία περνούσε από το σημείο».

Η νομική θέση της υπεράσπισης

«Από την πρώτη στιγμή που κλήθηκε ο κατηγορούμενος σε αναπαράσταση, την οποία διέταξε η Προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σύρου, περιέγραψε με λεπτομέρειες, άμεσα και αυθόρμητα, χωρίς ακόμη να έχει λάβει αντίγραφα της δικογραφίας, το τι διαδραματίστηκε την επίμαχη μέρα μέσα στο σπίτι του. Μέχρι και σήμερα είναι απόλυτα συνεπής στην παράθεση των πραγματικών περιστατικών. Η ανάκριση συνεχίζεται. Έχουμε ακόμη ανοιχτό το θέμα της άρσης του τηλεφωνικού απορρήτου καθώς και των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων. Επίσης, περαιτέρω επεξεργασία χρειάζεται και το βιντεοληπτικό υλικό που λήφθηκε από τις κάμερες της οικίας του κατηγορουμένου», δηλώνει στον FLASH, ο δικηγόρος του 41ενός κατηγορούμενου, Βασίλειος Αλεξανδρής.



Ενόψει της διαφωνίας ανακρίτριας-εισαγγελέως και μέχρι αυτή να επιλυθεί από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Σύρου, ο κατηγορούμενος θα παραμείνει υπό κατ’ οίκον περιορισμό.