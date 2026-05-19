Θάνατος ιδρυτή της Mango: Η στιγμή που ο γιος του οδηγείται με χειροπέδες στο δικαστήριο

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση του θανάτου του ιδρυτή της Mango, Isak Andic, καθώς οι καταλανικές Αρχές συνέλαβαν τον γιο του, Jonathan Andic, ως ύποπτο για ανθρωποκτονία, σχεδόν ενάμιση χρόνο μετά τη μοιραία πτώση του επιχειρηματία σε χαράδρα στο Μοντσεράτ, κοντά στη Βαρκελώνη.

Ο 45χρονος Jonathan Antic οδηγήθηκε την Τρίτη 19 Μαΐου 2026 στα δικαστήρια του Μαρτορέλ, όπου αναμένεται να καταθέσει ενώπιον της δικαστικής λειτουργού που χειρίζεται την υπόθεση. Η έρευνα παραμένει υπό δικαστικό απόρρητο, ενώ η ιδιότητα του υπόπτου δεν ισοδυναμεί με ενοχή.

Σύμφωνα με την El País, η σύλληψη έγινε το πρωί της Τρίτης στο σπίτι όπου ζει ο Jonathan Andic. Η Αστυνομία της Καταλονίας φέρεται να επέλεξε τη διαδικασία της σύλληψης προκειμένου να τον οδηγήσει ενώπιον της δικαστικής λειτουργού, αντί να τον καλέσει απλώς για κατάθεση.

Τα νέα στοιχεία

Η ισπανική εφημερίδα αναφέρει ότι ο Jonathan Andic βρισκόταν ήδη υπό διερεύνηση σε υπόθεση που καλύπτεται από μυστικότητα, ενώ οι υποψίες των Αρχών ενισχύθηκαν από αντιφάσεις που φέρονται να εντοπίστηκαν στις δύο καταθέσεις που είχε δώσει ως μάρτυρας.

Κατά την El País, οι ερευνητές ζήτησαν από τον Jonathan Andic το κινητό του τηλέφωνο έξω από τα κεντρικά γραφεία της Mango και εκείνος το παρέδωσε εθελοντικά. Από τότε, οι Αρχές φέρονται να αναλύουν τη συσκευή, αναζητώντας μηνύματα ή στοιχεία που θα μπορούσαν να φωτίσουν πιθανό κίνητρο.

Ένα ακόμη στοιχείο που μεταδίδει η ισπανική εφημερίδα είναι ότι οι ερευνητές διαπίστωσαν πως ο γιος του ιδρυτή της Mango είχε πάει στο ίδιο σημείο λίγες ημέρες πριν από τη μοιραία πεζοπορία. Πηγές της υπεράσπισης, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, υποστηρίζουν ότι είχε μεταβεί εκεί για να προετοιμάσει την επίσκεψη.

Από δυστύχημα σε πιθανή ανθρωποκτονία

Ο Isak Andic πέθανε στις 14 Δεκεμβρίου 2024, σε ηλικία 71 ετών, όταν έπεσε από ύψος άνω των 100 μέτρων κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στην περιοχή του Μοντσεράτ.

Την ημέρα εκείνη, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της έρευνας, ο επιχειρηματίας συνοδευόταν μόνο από τον μεγαλύτερο γιο του, Jonathan. Αρχικά, ο θάνατός του αντιμετωπίστηκε ως ατύχημα στο βουνό. Η υπόθεση, όμως, άνοιξε ξανά τον Μάρτιο του 2025, ενώ τον Οκτώβριο οι Αρχές επιβεβαίωσαν ότι διερευνούσαν πλέον το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας.

Η σύλληψη πάντως, δεν σημαίνει ότι έχει αποδειχθεί ποινική ευθύνη. Σηματοδοτεί, όμως, το πιο σοβαρό βήμα μέχρι σήμερα σε μια υπόθεση που έχει περάσει από την εκδοχή του τραγικού δυστυχήματος στην πιθανότητα εγκληματικής ενέργειας.

Jonathan Andic ha entrat als jutjats de Martorell emmanillat i amb el cap cot aquest dimarts. Els Mossos d'Esquadra han detingut el fill del propietari de Mango Isak Andic, per la mort del seu pare, que va morir als 71 anys en caure per un barranc quan feia senderisme a Collbató.… pic.twitter.com/45i9aSeKE9 — diariARA (@diariARA) May 19, 2026

Η οικογενειακή σχέση και η Mango

Η El País προσθέτει ένα ακόμη στοιχείο στο παρασκήνιο της υπόθεσης, αναφέροντας ότι η σχέση πατέρα και γιου ήταν κατά περιόδους συγκρουσιακή, κυρίως λόγω του ρόλου του Jonathan Andic στη διοίκηση της Mango. Ο Isak Andic είχε αφήσει το 2014 τη διεύθυνση της εταιρείας στον μεγαλύτερο γιο του, όμως επέστρεψε έναν χρόνο αργότερα για να σχηματίσει νέα ομάδα και να ανατάξει την εταιρεία. Σύμφωνα με πηγές της έρευνας που επικαλείται η εφημερίδα, αυτή η αποτυχημένη διαδοχή επηρέασε τη σχέση τους.

Μετά τον θάνατο του ιδρυτή της Mango, η ισπανική εφημερίδα αναφέρει επίσης ότι προέκυψαν εντάσεις γύρω από την κληρονομιά. Η τελευταία διαθήκη του επιχειρηματία, από τον Ιούλιο του 2023, προέβλεπε ισότιμη κατανομή της περιουσίας στα τρία παιδιά του, ενώ περιλάμβανε και επιμέρους κληροδοτήματα. Η σύντροφός του φέρεται να είχε λάβει πρόβλεψη 5 εκατ. ευρώ, ποσό που θεώρησε ανεπαρκές, διεκδικώντας αρχικά 70 εκατ. ευρώ, πριν υπάρξει κατ' αρχήν συμφωνία κοντά στα 30 εκατ. ευρώ.

Τι λέει η οικογένεια Andic

Εκπρόσωπος της οικογένειας επιβεβαίωσε στο Reuters ότι ο Jonathan Andic ανακρίνεται από τις Αρχές, αποφεύγοντας να δώσει λεπτομέρειες λόγω του απορρήτου της έρευνας. Η οικογένεια επανέλαβε ότι η συνεργασία με τη Δικαιοσύνη είναι πλήρης και ότι παραμένει πεπεισμένη για την αθωότητα του Jonathan.

Η ίδια γραμμή είχε εκφραστεί και το προηγούμενο διάστημα, όταν ισπανικά μέσα μετέδιδαν ότι ο γιος του ιδρυτή της Mango είχε τεθεί στο μικροσκόπιο των Αρχών. Τότε, η οικογένεια είχε δηλώσει ότι θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τις αρμόδιες Αρχές και ότι προσδοκά πως η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με την απόδειξη της αθωότητάς του.

Η Mango, από την πλευρά της, αρνήθηκε να σχολιάσει τις εξελίξεις, σύμφωνα με το Reuters.

Ποιος ήταν ο Isak Andic

Ο Isak Andic ήταν μία από τις πιο ισχυρές φυσιογνωμίες της ευρωπαϊκής μόδας. Γεννημένος στην Κωνσταντινούπολη, μετακόμισε με την οικογένειά του στην Καταλονία τη δεκαετία του 1960 και το 1984 ίδρυσε τη Mango στη Βαρκελώνη.

Η εταιρεία εξελίχθηκε σε έναν από τους μεγαλύτερους διεθνείς ομίλους ένδυσης και θεωρήθηκε ανταγωνιστής της Zara. Σύμφωνα με το Associated Press, η Mango διαθέτει 2.900 καταστήματα σε 120 αγορές, ενώ το 2025 κατέγραψε έσοδα σχεδόν 3,8 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 11% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Την περίοδο του θανάτου του, ο Isak Andic ήταν μη εκτελεστικός πρόεδρος της Mango. Η περιουσία του υπολογιζόταν στα 4,5 δισ. δολάρια, σύμφωνα με το Forbes.