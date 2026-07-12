Λίντσεϊ Γκράχαμ: «Πέθανε από σύντομη και ξαφνική ασθένεια» - Σενάρια συνωμοσίας με Ουκρανία και Ιράν

Λίγες ώρες μετά τον θάνατο του Αμερικανού γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, ενός από τους στενότερους συμμάχους του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Κογκρέσο και υποστηρικτή του πολέμου με το Ιράν, εμφανίστηκαν ήδη συνωμοσιολογικά σενάρια στο διαδίκτυο από χρήστες των social media.

Πολλοί κάνουν ισχυρισμούς και εικασίες για τη χρονική σύμπτωση με το ταξίδι του στην Ουκρανία. Ο Lindsey Graham είχε επιστρέψει από το Κίεβο, όπου συναντήθηκε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μόλις μία ημέρα πριν από τον θάνατό του. Αυτή η σύμπτωση χρησιμοποιείται από ορισμένους χρήστες για να υπονοήσουν ότι «κάτι δεν πάει καλά», χωρίς ωστόσο να παρουσιάζονται αποδείξεις.

Επίσης, η έλλειψη άμεσων λεπτομερειών για την αιτία θανάτου. Το γραφείο του ανακοίνωσε μόνο ότι πέθανε μετά από «σύντομη και αιφνίδια ασθένεια», ζητώντας ιδιωτικότητα για την οικογένεια. Κι όπως είναι αναμενόμενο, όταν δεν δίνονται αμέσως περισσότερες ιατρικές πληροφορίες για τον θάνατο ενός ισχυρού αξιωματούχου όπως ήταν ο 71χρονος γερουσιαστής, τότε είναι συνηθισμένο να εμφανίζονται εικασίες στο διαδίκτυο.

Άλλες αναρτήσεις επισημαίνουν ότι λίγες ημέρες πριν είχαν κυκλοφορήσει στο Ιράν αφίσες που τον παρουσίαζαν ως στόχο λόγω των σκληρών θέσεών του απέναντι στην Τεχεράνη. Από αυτή τη χρονική σύμπτωση κάποιοι κατασκευάζουν σενάρια περί δολοφονίας, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει παρουσιαστεί κανένα αποδεικτικό στοιχείο που να υποστηρίζει τέτοιο ισχυρισμό.

Ο Γκράχαμ συμβούλευσε ιδιαίτερα τον Αμερικανό πρόεδρο για θέματα εξωτερικής πολιτικής, όπως το Ιράν και η Ρωσία, και μόλις ανακοίνωσε την Παρασκευή μια συμφωνία με την κυβέρνηση Τραμπ για την προώθηση ενός πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Ο γερουσιαστής βρισκόταν στην Ουκρανία για να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος αναγνώρισε την 10η επίσκεψη του γερουσιαστή στη χώρα και τον ευχαρίστησε που «αναγνώρισε τους πολεμιστές μας».

Ο Ζελένσκι, σε γραπτή του τοποθέτηση, δήλωση «βαθιά συντετριμμένος» από την είδηση του θανάτου του Αμερικανού γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκρέιαμ. Τον χαρακτήρισε «αληθινό υπερασπιστή της ελευθερίας και των αξιών που καθιστούν τον κόσμο μας ασφαλέστερο».

Ο Γκράχαμ εξελέγη στη Γερουσία των ΗΠΑ το 2002 και ήταν υποψήφιος για πέμπτη θητεία. Έθεσε για λίγο υποψηφιότητα για πρόεδρος το 2016 και συγκρούστηκε με τον Τραμπ, επικρίνοντάς τον ως «ακατάλληλο για αξίωμα». Ωστόσο, αργότερα αναδείχθηκε σε έναν από τους κορυφαίους συμμάχους του Τραμπ, μιλώντας μαζί του συχνά και έχοντας την τακτική παρουσία του στο γήπεδο του γκολφ δίπλα στον πρόεδρο. Συμβούλευε ιδιαίτερα τον πρόεδρο των ΗΠΑ για θέματα εξωτερικής πολιτικής, όπως το Ιράν και η Ρωσία, και μόλις την Παρασκευή ανακοίνωσε μια συμφωνία με την κυβέρνηση Τραμπ για την προώθηση ενός πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας.



Just a day ago, Lindsey Graham announced in Kyiv that he had reached an agreement with Trump to pass the Russia sanctions bill that would make it possible for Trump to impose sanctions on third-countries buying Russian oil:



GRAHAM:



“We've reached an agreement with the White… pic.twitter.com/lXZHtc9NjZ — Visegrád 24 (@visegrad24) July 12, 2026

Ως μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ τη δεκαετία του 1990, ο Γκράχαμ υποστήριξε πολιτικές που στόχευαν στην απομόνωση του Ιράν και στον περιορισμό των πυραυλικών και πυρηνικών προγραμμάτων του. Επευφημούσε επίσης την απόφαση του Τραμπ να χτυπήσει πυρηνικές εγκαταστάσεις πέρυσι και ήταν υποστηρικτής της τελευταίας σύγκρουσης που ξεκίνησε πριν από λίγους μήνες.