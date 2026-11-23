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Στη δημοσιότητα έρχονται νεότερα στοιχεία για τις επαφές της αναισθησιολόγου με την προφυλακισμένη γιατρό, καθώς και για τη συνεργασία της με το ιατρείο στην οδό Καρνεάδου. Το περιεχόμενο των μηνυμάτων που εντοπίστηκαν στο κινητό της γιατρού καταδεικνύει τη στενή σχέση τους, βάσει όσων αποκάλυψε το Live News. Οι συνομιλίες αυτές βρίσκονται ήδη στο μικροσκόπιο των αρχών για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, με έμφαση στη χορήγηση αναισθητικών και την προμήθεια μιδαζολάμης.

Ακολουθούν μηνύματα της γιατρού με την αναισθησιολόγο:

18/8/2026

56χρονη γιατρός: Μαρία μου στις 28/8 στις 4:00 μμ έχουμε ένα INUS με κεντρική γραμμή. Μπορείς;

Αναισθησιολόγος: Ιωάννα μου λυπάμαι είμαι στο εξωτερικό θα γυρίσω 30/8

56χρονη γιατρός: Μήπως έχεις κάποιον άλλον από το team να προτείνεις;

Αναισθησιολόγος: Όχι όλοι έχουν άδεια θα γυρίσουν 30-31/8…

26/8/2026 12.00

56χρονη γιατρός: Τι ώρα στις 30 μπορούμε να βάλουμε μια κεντρική γραμμή;

Αναισθησιολόγος: Κατά τις 14.00 καλά είναι;

26/8/2026 18.00

56χρονη γιατρός: Μαρία μου τελικά βρήκε η ίδια αναισθησιολόγο και θα έρθει 28 τελικά

Αναισθησιολόγος: Οκ Ιωάννα μου

Ανατριχιαστικά μηνύματα μετά τον θάνατο του Μαζωνάκη

Παράλληλα, το Live News παρουσίασε διάλογο που είχε η γραμματέας με του ιατρείου με φίλο της, την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης έχασε τη ζωή του. Όπως αποκαλύπτεται, γίνεται αναφορά σε προποφόλη που δόθηκε στον τραγουδιστή ενώ πριν φτάσει το ΕΚΑΒ φαίνεται πως ήταν ήδη νεκρός.

16:22

Γραμματέας: Αγάπη τρέμω ολόκληρη. Έπαθε ανακοπή, ο Μαζωνάκης εδώ. Μη πεις τίποτα σε κανένα

Φίλος: Το εννοείς; Πέθανε;

Γραμματέας: Είναι άσπρος. Του κάναμε αδρεναλίνη, περιμένουμε ΕΚΑΒ.

Φίλος: Επικοινωνεί;

Γραμματέας: Όχι τίποτα. Δεν μπορώ να γράφω. Τρέμω ολόκληρη. Έκανε αντίδραση στη μέθη. Δεν έχει παλμούς είναι κάτασπρος. Έχει πάθει μυδρίαση.

Φίλος: Του έβαλε ηρεμιστικό;

Γραμματέας: Μέθη.

Φίλος: Ενώ ξέρει το ιστορικό του; Έχει αντίδοτο η μέθη;

16:27

Γραμματέας: Δεν ξέρω, Προποφόλη λέει, έβαλα. Ψάχνουμε απινιδωτή

Φίλος: Οξυγόνο του έβαλε;

Γραμματέας: Του κάνουνε μαλάξεις, ήρθε το ΕΚΑΒ

17:42

Φίλος: Μιλάμε για κλόουν η γυναίκα όχι γιατρός

Γραμματέας: Μη πεις τίποτα σε κανέναν. Πήγανε στον δικηγόρο και μου είπαν να μείνω εδώ

17:52

Γραμματέας: Πέθανε, μην πεις τίποτα πουθενά από όσα σου είπα, ορκίσου

Φίλος: Ε, καλά θα βγουν όλα στην τηλεόραση. Η γιατρός θα πάει για ανθρωποκτονία. Πάρε τον γιατρό και πες του να σου λέει ο δικηγόρος τι θα λες.