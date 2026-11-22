Πολύ σκληρή γλώσσα χρησιμοποίησε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, καλεσμένος της εκπομπής Weekend LIVE της τηλεόρασης του ΣΚΑΙ, με αφορμή τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων του οργανισμού του Γιώργου Μαζωνάκη, που έγινε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Η μιδαζολάμη και η προποφόλη που βρέθηκαν στο αίμα του άτυχου τραγουδιστή ήρθαν να επιβεβαιώσουν όλα τα σενάρια που μιλούσαν για τραγικά λάθη και παραλήψεις των δήθεν ιατρών που είχαν αναλάβει τη φροντίδα του Μαζωνάκη. Ο Μιχάλης Γιαννάκος είπε: «Είχα πει από την πρώτη στιγμή πως εκεί είχαμε μία συμμορία κομπογιαννιτών, οι οποίοι έλεγαν ότι είναι γιατροί που τελικά οδήγησαν με τις πράξεις τους στον θάνατο τον Μαζωνάκη. Η πλασμαφαίρεση είναι μία σοβαρή ιατρική πράξη που πρέπει να γίνεται με συγκεκριμένο πρωτόκολλο σε ένα νοσοκομειακό χώρο και όχι σε ένα ιατρείο-κοτέτσι. Πρέπει να δικαστούν και οι γύρω, αναισθησιολόγοι και νοσηλευτές, διότι έβλεπαν ότι γίνονταν παράνομες πράξεις. Έπρεπε να τις καταγγείλουν και να παραιτηθούν και όχι να συμμετέχουν στην προσπάθεια συγκάλυψης».

Στην εκπομπή μίλησε επίσης και η δικηγόρος της αναισθησιολόγου.