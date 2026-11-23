Από την Α’ Διεύθυνση Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας παραλήφθηκε σήμερα, Δευτέρα (23/11) το πόρισμα των τοξικολογικών εξετάσεων για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή στο ιατρείο της Καρνεάδου.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην αξιολόγηση των εργαστηριακών ευρημάτων, τα οποία αναμένεται να αποτελέσουν βασικό στοιχείο για τη διαμόρφωση της τελικής ιατροδικαστικής έκθεσης και τη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατος.

Στο μικροσκόπιο τα εργαστηριακά ευρήματα

Παρά την παραλαβή του πορίσματος των τοξικολογικών εξετάσεων, η διερεύνηση της υπόθεσης δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Καθοριστικής σημασίας θεωρούνται πλέον και τα αποτελέσματα των ιστολογικών εξετάσεων, τα οποία θα συνεκτιμηθούν με τα τοξικολογικά δεδομένα, προκειμένου να σχηματιστεί ολοκληρωμένη εικόνα για τα αίτια και τις συνθήκες του θανάτου.

Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να συνταχθεί η τελική ιατροδικαστική έκθεση, δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για την αιτία θανάτου ή για ενδεχόμενη εμπλοκή συγκεκριμένων ουσιών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Α’ Διεύθυνση Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας ανακοινώνει, σήμερα 23 Νοεμβρίου 2026, ότι παρέλαβε το πόρισμα των τοξικολογικών εξετάσεων που διενεργήθηκαν επί του βιολογικού υλικού που συνελέγη κατά την νεκροψία-νεκροτομή του Γεώργιου Μαζωνάκη.

Οι τοξικολογικές εξετάσεις διενεργήθηκαν στο Τμήμα Εργαστηρίου της Α’ Διεύθυνσης Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

Μετά την ολοκλήρωση και των ιστολογικών εξετάσεων, θα συνταχθεί από τους αρμόδιους ιατροδικαστές η τελική ιατροδικαστική έκθεση, στην οποία θα περιλαμβάνονται η αναλυτική καταγραφή των ευρημάτων, η επιστημονική αξιολόγησή τους και ο προσδιορισμός της αιτίας θανάτου του εκλιπόντος καλλιτέχνη βάσει του συνόλου των διαθέσιμων ιατροδικαστικών και εργαστηριακών δεδομένων».