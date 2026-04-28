Θάνατος Μυρτώς: «Δεν υπάρχει επίσημο πόρισμα» λέει ο δικηγόρος της οικογένειας για τα ναρκωτικά

Σκιά αβεβαιότητας εξακολουθεί να καλύπτει την υπόθεση της 19χρονης Μυρτούς από την Κεφαλονιά, την ίδια ώρα που γίνεται λόγος ότι βρέθηκαν ναρκωτικά και αλκοόλ στο αίμα της, χωρίς ωστόσο να έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως.

Κατηγορηματικός εμφανίστηκε ο δικηγόρος της οικογένειας, Παναγής Δρακουλόγκωνας, τονίζοντας ότι μέχρι στιγμής «δεν υπάρχει στα χέρια μας κάποιο επίσημο πόρισμα», απαντώντας στα σενάρια περί εντοπισμού ουσιών στον οργανισμό της 19χρονης.

Μιλώντας στην εκπομπή Καλημέρα Ελλάδα του ANT1, υπογράμμισε πως η οικογένεια αναμένει τα επίσημα αποτελέσματα, ενώ παράλληλα έχει ζητήσει τη διεύρυνση της έρευνας αρκετές ημέρες πριν από το περιστατικό.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η οικογένεια επιδιώκει να πέσει άπλετο φως στην υπόθεση και να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε η νεαρή κοπέλα στο σημείο. Όπως ανέφερε, εξετάζεται και η καταγγελία του πατέρα της ότι άγνωστα άτομα επιχείρησαν να την εμπλέξουν σε κύκλωμα εκμετάλλευσης.

«Θέλουμε να αποδειχθεί τι ακριβώς συνέβη και για ποιο λόγο βρέθηκε εκεί το κορίτσι», σημείωσε, μεταφέροντας τη θέση της οικογένειας.

Την ίδια στιγμή, επιχειρείται να δοθεί απάντηση και στα σενάρια περί χρήσης ουσιών, με τον δικηγόρο να ξεκαθαρίζει ότι η 19χρονη δεν είχε τέτοιο προφίλ, ενώ, όπως επισημαίνεται, οι τοξικολογικές εξετάσεις θα είναι αυτές που θα δώσουν τις οριστικές απαντήσεις.

Παράλληλα, αναφέρθηκε ότι ούτε ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου φέρεται να την αναγνώρισε, ενισχύοντας τα ερωτήματα γύρω από την παρουσία της στον συγκεκριμένο χώρο.