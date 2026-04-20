Θάνατος Μυρτώς: Κυκλώματα μαστροπείας και ναρκωτικών στο «μικροσκόπιο» των αρχών

Σε μια νέα, σκοτεινή φάση εισέρχονται οι έρευνες για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά, καθώς οι Αρχές στρέφουν πλέον το ενδιαφέρον τους σε οργανωμένα κυκλώματα μαστροπείας και εμπορίας ναρκωτικών. Οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο η άτυχη κοπέλα να είχε παγιδευτεί σε ένα δίκτυο που εκμεταλλευόταν νεαρές γυναίκες, με τον πατέρα της να ξεσπά και να προαναγγέλλει αποκαλύψεις που «θα κάνουν πολλούς να μην πιστεύουν στα μάτια τους» για τα πρόσωπα που εμπλέκονται.

Τα κινητά τηλέφωνα και οι τοξικολογικές «δείχνουν» την αλήθεια

Το κλειδί για την εξιχνίαση της υπόθεσης θεωρείται η άρση του απορρήτου και η εξονυχιστική ανάλυση των κινητών τηλεφώνων όλων των εμπλεκομένων. Οι αστυνομικοί αναζητούν μηνύματα, κλήσεις και βιντεοκλήσεις που θα φωτίσουν τις τελευταίες ώρες της 19χρονης, ενώ παράλληλα αναμένονται με αγωνία οι τοξικολογικές εξετάσεις. Τα αποτελέσματα αυτά θα δείξουν αν στη Μυρτώ χορηγήθηκαν ουσίες που την κατέστησαν ανήμπορη να αντιδράσει, οδηγώντας την τελικά στον θάνατο.

ΜΕΤΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΤΡΙΩΝ ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΗΣ 19ΧΡΟΝΗΣ ΜΥΡΤΩΣ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ (ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΚΑΤΣΕΛΗ/INTIME)

Ο μυστηριώδης 66χρονος και η βιντεοκλήση της μοιραίας νύχτας

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ένας 66χρονος από την Πρέβεζα, ο οποίος παραδέχθηκε ότι είχε επαφές με την κοπέλα και της έστελνε χρήματα. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι το μοιραίο βράδυ η Μυρτώ τον κάλεσε σε βιντεοκλήση από ένα δωμάτιο, ισχυριζόμενη ότι είχε τσακωθεί και δεν είχε πού να μείνει. «Ακούστηκε ένας θόρυβος, κάποιος μπήκε στο δωμάτιο και η κλήση έκλεισε απότομα», κατέθεσε ο 66χρονος, προσθέτοντας ένα ακόμα κομμάτι στο παζλ των υπόπτων κινήσεων που καταγράφηκαν εκείνη τη νύχτα.

Το «δωμάτιο 11» και η σιωπή της 18χρονης

Ερωτήματα προκαλεί και η παρουσία μιας 18χρονης στο διπλανό δωμάτιο του καταλύματος, η οποία φέρεται να ήταν μαζί με έναν από τους κατηγορούμενους. Παρά τις φωνές που ακούστηκαν από το δωμάτιο της Μυρτούς, η νεαρή δεν βγήκε έξω, ισχυριζόμενη αργότερα ότι φοβήθηκε. Η αστυνομία εξετάζει γιατί η ιδιοκτήτρια του καταλύματος απέκρυψε αρχικά την παρουσία τους, αλλά και ποιος ήταν ο ρόλος μιας 31χρονης γυναίκας που φέρεται να λειτούργησε ως σύνδεσμος μεταξύ των εμπλεκομένων. Οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, καθώς το «κάδρο» των υπόπτων διευρύνεται.