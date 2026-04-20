Θάνατος Μυρτώς: Ο 66χρονος σπάει τη σιωπή του - «Με έκλεισε απότομα όταν μπήκε κάποιος στο δωμάτιο»

Για πρώτη φορά «σπάει» τη σιωπή του ο 66χρονος άνδρας με τον οποίο η Μυρτώ είχε επικοινωνία μέσω διαδικτύου λίγες ώρες προτού η 19χρονη χάσει τη ζωή της στην Κεφαλονιά, τα ξημερώματα της Τρίτης (14/4).

Μιλώντας στο MEGA και την εκπομπή «Live News», ο 66χρονος συνταξιούχος περιέγραψε την πρώτη επικοινωνία που είχε με την Μυρτώ πριν το Πάσχα, σε ομαδική συνομιλία που είχε μαζί με τον 23χρονο φίλο της.

«Μου τη σύστησε ο 23χρονος»

«Για πρώτη φορά ο... με κάλεσε και είχε συνακρόαση, δεν ξέρω πώς το λένε, με την εκλιπούσα. Και μου τη σύστησε σαν φίλη του και είπε και το όνομα Μυρτώ αλλά δεν το είχα συγκρατήσει και ιδιαίτερα. Δεν με ενδιέφερε και ιδιαίτερα», είπε.

Όπως ανέφερε, ακολούθησε ένας διάλογος γνωριμίας με την κοπέλα. «Ήταν η πρώτη μας επαφή. Βιντεοκλήση. Έγινε μια επικοινωνία με μηνύματα Μεγάλη Δευτέρα ή Μεγάλη Τρίτη, με την εκλιπούσα. Του στυλ τι κάνεις; Πώς είσαι; Τυπικά πράγματα. Όχι τίποτα ιδιαίτερο».

«Μου είπε ότι είχε φύγει από το σπίτι της»

Ο 66χρονος περιέγραψε λεπτό προς λεπτό την επικοινωνία που είχε το μοιραίο βράδυ με την Μυρτώ.

«Το μοιραίο βράδυ, 23.38, με πήρε βιντεοκλήση η εκλιπούσα, κανονικά ντυμένη, καθισμένη σε κάτι σκαλιά. Έξω από ένα φαρμακείο ήταν; Τράπεζα ήταν; Δεν κατάλαβα. Σε όχι καλή κατάσταση. Και μου είπε ότι έφυγε από το σπίτι, τσακώθηκε και έφυγε από το σπίτι και ότι θα μείνει στα παγκάκια και το έχει ξανακάνει, ότι δεν μπορεί, δεν την καταλαβαίνουν. Επέμενε ότι δεν έχει χρήματα», τόνισε.

Τότε, όπως είπε, την προέτρεψε να μείνει σε κάποια φίλη της και στη συνέχεια να δει τι θα κάνει. «Όχι, δεν έχω κανέναν. Λοιπόν, της λέω, κοίτα να δεις. Δώσε μου ένα IBAN να σου βάλω κάποια χρήματα, να πας να βρεις ένα δωμάτιο να μείνεις, να είσαι ασφαλής, να πάρεις και έναν φορτιστή για να έχεις να μιλήσεις. Πιες κι ένα τζιν ή κρασί να χαλαρώσεις. Κάνε ένα ντους, να κοιμηθείς και αύριο σκέφτεσαι τι θα κάνεις».

Μετά από δισταγμούς, όπως ανέφερε, η 19χρονη του είπε να της στείλει χρήματα μέσω IRIS. «Μου έστειλε έναν αριθμό. Της πρότεινα αν θέλει να έρθει στην Πρέβεζα. Της πρότεινα να της δώσω τα κλειδιά στην Αθήνα να πάει να μείνει μόνη της. Κάπως να χαλαρώσει, να φύγει από αυτή την κατάσταση...».

Η τελευταία επαφή

Όπως είπε, λίγα λεπτά μετά τις 4 τα ξημερώματα, η Μυρτώ τον πήρε ξανά. «Με παίρνει βιντεοκλήση από ένα δωμάτιο όπου είναι σε ένα κρεβάτι ντυμένη. Μαύρο φόρεμα νομίζω είχε. Σε καλύτερη κατάσταση. Μπρούμυτα. Έχοντας το τηλέφωνο απέναντι από το πρόσωπό της. Την έβλεπα δηλαδή και μου λέει, να, βρήκα δωμάτιο. Είμαι εντάξει».

«Κι εκεί που κάτι πήγε να μου πει, ανοίγει η πόρτα, ακούω ένα θόρυβο. Υποθέτω ότι άνοιξε η πόρτα, ότι κάποιος μπήκε γιατί είπε α ο... Δεν ξέρω αν είπε Δημήτρης ή όχι. Δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά. Και μου έκλεισε την βιντεοκλήση απότομα. Ήταν η τελευταία φορά που την είδα», δήλωσε ο 66χρονος άνδρας.

Του ζήτησε 200 ευρώ και ο 23χρονος

Χαρακτηριστικό είναι, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρει το MEGA, ότι ο 66χρονος φέρεται να είχε στείλει και ένα αντίστοιχο ποσό, ύψους 200 ευρώ, στον 23χρονο, όταν ο τελευταίος του τα ζήτησε.