Οι πολύκροτες υποθέσεις που χειρίστηκε ο Σταύρος Γεωργίου - Από τη «17Ν» στον Άλεξ και τη μικρή Άννυ

Ούτε μία ούτε δύο ήταν οι πολύκροτες υποθέσεις που είχε χειριστεί ο Σταύρος Γεωργίου, κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο οποίος βρέθηκε νεκρός αργά το βράδυ της Τρίτης (21/7) στο γραφείο του, με τον θάνατό του να αποδίδεται σε εγκληματική ενέργεια.

Μια από τις υποθέσεις που είχε χειριστεί ο Σταύρος Γεωργίου, ήταν αυτή της «17 Νοέμβρη», στην οποία εκπροσωπούσε την οικογένεια του αστυνομικού Χρήστου Μάτη. Ο 28χρονος αστυνομικός δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια ληστείας σε υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας στα Πετράλωνα, την παραμονή των Χριστουγέννων του 1984.

«Ο Γιωτόπουλος δεν είναι ο πραγματικός αρχηγός της 17Ν»

Στη δίκη της «17 Νοέμβρη» μάλιστα είχε κρατήσει διαφορετική στάση από τους συναδέλφους του συνηγόρους των συγγενών των θυμάτων, αφού δεν είχε σταθεί τόσο στο να ζητήσει την καταδίκη των κατηγορουμένων, όσο στο να αναδείξει το ότι οι συλληφθέντες δεν αποτελούσαν το σύνολο των μελών της οργάνωσης, αλλά μόνο ένα μικρό μέρος της.

Μάλιστα, είχε εκφράσει την άποψη ότι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος δεν ήταν ο πραγματικός αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης, διαφωνώντας, ως προς αυτό το σημείο, με το κατηγορητήριο και τις διωκτικές αρχές.

Η εξαφάνιση του Άλεξ και η δολοφονία της μικρής Άννυ

Εξίσου σημαντική η παρουσία του στα έδρανα της υπεράσπισης ενός εκ των ανήλικων κατηγορούμενων για την εξαφάνιση του Άλεξ Μεσχισβίλι το 2006 στη Βέροια. Υπόθεση που δεν εξιχνιάστηκε ποτέ, ενώ ο ίδιος ο ποινικολόγος είχε καταγγείλει τότε ότι δέχεται απειλές από μέλη της τοπικής κοινωνίας.

Ακολούθησε η υπόθεση της δολοφονίας της 4χρονης Άννυ το 2015, η οποία δολοφονήθηκε από τον πατέρα της, όπου και πάλι ο Σταύρος Γεωργίου είχε το ρόλο του συνηγόρου υπεράσπισης, αυτή τη φορά της μητέρας του θύματος.

Η μητέρα είχε κατηγορηθεί για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, λόγω του ότι άφησε το 4χρονο κοριτσάκι με τον πατέρα του, ο οποίος έκανε εκτεταμένη χρήση ναρκωτικών ουσιών, με τραγικό αποτέλεσμα την άγρια δολοφονία του παιδιού. Ωστόσο, σε μια από τις πλέον πολύκροτες δικές της τελευταίας δεκαετίας, η μητέρα τελικά αθωώθηκε στο Εφετείο, σε μια από τις μεγάλες επιτυχίες του ποινικολόγου.

Πιο πρόσφατα, ο Σταύρος Γεωργίου εκπροσώπησε την οικογένεια του εξαφανισμένου στη Βρετανία, Στάθη Άνθη, αλλά και τον ιερέα στην Καβάλα που κατηγορήθηκε για υπεξαίρεση 259.000 ευρώ. Τέλος, πρόσφατα εκπροσώπησε κατηγορούμενο και στην υπόθεση της δολοφονίας του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη.