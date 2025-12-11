Θάνατος Βασίλη Καλογήρου: Απορρίφθηκε η προσφυγή κατά της διάταξης που αποκλείει τη δολοφονία

Απέρριψε η Εισαγγελέας Εφετών Λάρισας την προσφυγή κατά της εισαγγελικής διάταξης που αποκλείει την περίπτωση της αρπαγής και δολοφονίας του Βασίλη Καλογήρου, η σορός του οποίου βρέθηκε σε περιοχή του Τυρνάβου τον Φεβρουάριο του 2025.

Υπενθυμίζεται ότι αρχικά είχε δηλωθεί η εξαφάνιση του στις 30 Δεκεμβρίου του 2024 και στις 17 Φεβρουαρίου η σορός του 39χρονου ψυχολόγου εντοπίζεται από εργάτες κτηνοτροφικής μονάδας σε πλαγιά στην περιοχή Πλατανούλια του Δήμου Τυρνάβου.

Λίγες ημέρες αργότερα ο πατέρας του Βασίλη Καλογήρου δια του συνηγόρου του, Θανάση Σανιδά, κατέθεσε δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας κατά κάθε υπευθύνου για την αρπαγή του στη Λάρισα και τη δολοφονία του στη συνέχεια. Ακολούθησε η έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας ενώ καταθέσεις δίνονταν και στον εισαγγελέα πρωτοδικών Λάρισας που διεξήγαγε παράλληλα και την προκαταρκτική εξέταση στο πλαίσιο παραγγελίας που δόθηκε από την τότε Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη, καθώς είχαν προηγηθεί δημόσιες τοποθετήσεις της μητέρας του Βασίλη Καλογήρου, Σοφίας Αποστολάκη η οποία τότε ήταν εν ενεργεία εισαγγελική λειτουργός, για δολοφονία του γιου της, αναφέρει το larissanet.

Το καλοκαίρι μετά και την παράδοση της ιατροδικαστικής έκθεσης στην οποία αναφερόταν ως ενεργός αιτία θανάτου η θανατηφόρος υποθερμία και οι όποιες αλλοιώσεις στο σώμα καταγράφονταν ως μεταθανάτιες, ο εισαγγελέας πρωτοδικών στην διάταξη του ανέφερε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις διάπραξης των εγκλημάτων της αρπαγής και της ανθρωποκτονίας, ούτε άλλου αδικήματος προβλεπόμενου στον Ποινικό Κώδικα καταλήγοντας έτσι πως θα πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμη στην ουσία της η έγκληση του πατέρα του 39χρονου.

Στις 12 Σεπτεμβρίου κατατέθηκε στην Εισαγγελία Εφετών η προσφυγή κατά της απορριπτικής διάταξης και στις 27 Νοεμβρίου η εισαγγελέας που χρεώθηκε την υπόθεση απέρριψε την προσφυγή καταλήγοντας πως ο θάνατος του Βασίλη Καλογήρου οφείλονταν σε παθολογικά αίτια και όχι ως αποτέλεσμα κάποιας εγκληματικής ενέργειας.

Να σημειωθεί πως η οικογένεια του 39χρονου επιμένει στο σενάριο της δολοφονίας και σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζεται η προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στο πλαίσιο της μη ενδελεχούς έρευνας από τις δικαστικές αρχές.