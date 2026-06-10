Θάνος Καληώρας: «Έχω βιώσει για χρόνια ανεργία και έκανα διάφορα προκειμένου να ανταπεξέλθω»

Ο Θάνος Καληώρας δήλωσε ότι το μεγαλύτερο παράσημό του στη ζωή είναι ο γιος του, αναφέρθηκε όμως και στην επαγγελματική του πορεία στην συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Buongiorno».

«Η τηλεόραση με έχει βοηθήσει. Ξεκίνησα από θέατρο, αλλά η τηλεόραση ήταν μεγάλη βοήθεια λόγω δημοτικότητας. Ηθοποιοί που σνόμπαραν τις τηλεοπτικές σειρές είναι τώρα συνέχεια στην τηλεόραση» υποστήριξε.

Μίλησε όμως και για την συνεργασία με τον Νίκο Φώσκολο: «Τα κείμενα του Νίκου Φώσκολου ήταν πολύ δύσκολα, δεν ήθελε να αλλάξουμε τίποτα στο κείμενο».

Ο ηθοποιός παραδέχθηκε ότι έχει βιώσει την ανεργία για χρόνια και έκανε διάφορα πράγματα προκειμένου να αντεπεξέλθει και να μην αναλωθεί σε πράγματα που δεν ήθελε να κάνει.

Και συμπλήρωσε: «Δεν είμαι ευχαριστημένος με αυτά που βλέπω στην Επίδαυρο, η τέχνη έχει και τα όριά της. Δεν έχει καμία σχέση με την Επίδαυρο που γνώριζα, με τους τιτάνες που ήταν ταγμένοι στην τέχνη κι είχαν τεράστια ανταπόκριση. Τώρα ο καθένας ανεβάζει πράγματα απίστευτα».

Μιλώντας για την προσωπική του ζωή ανέφερε συγκινημένος: «Το μεγαλύτερο παράσημο στη ζωή μου είναι ο γιος μου. Είναι ένας υπέροχος άνθρωπος και επαγγελματίας. Ήμουν αυστηρός με τον γιο μου, αλλά πάντα δίπλα του».