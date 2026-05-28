Θάνος Λέκκας: «Το να αρνούμαστε ή να καταπιέζουμε το συναίσθημά μας οδηγεί σε νεύρωση»

Ο Θάνος Λέκκας ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» του Action 24 και μίλησε με την Αθηναΐδα Νέγκα για τα λάθη που κάνουμε στη ζωή, τον φόβο, αλλά και την τελειότητα που είναι τελικά κακό πράγμα. «Όλα από τον φόβο ξεκινάνε. Νομίζω όλα τα πράγματα τα κάνουμε από φόβο και αγάπη. Κατευθυνόμαστε προς κάτι επειδή το αγαπάμε και το θέλουμε μας έλκει, θέλουμε να είμαστε, να το έχουμε, να το φέρουμε και αντίστοιχα φοβόμαστε από τη σκιά μας μέχρι τον Θεό. Η ισορροπία αυτών των δύο, είναι που μας φέρνει στην πραγματικότητα.

Προσπαθώ να απενοχοποιήσω το λάθος. Μας έλεγε ένας εκπληκτικός καθηγητής στη σχολή μας, ο Κωστής Σφυρικίδης: τι είναι το λάθος; Λάθος. Την επόμενη φορά μπορεί να μην το κάνω ή τώρα ξέρω. Αν σε μια παράσταση νιώσω ότι το παράτησα, ότι σκεφτόμουν κάτι άλλο και γίνει κάτι λιγότερο από αυτό που θέλω, τότε νιώθω άσχημα».

«Το χόμπι μου τώρα είναι να φτιάχνω τσαντάκια»

«Το λάθος είναι κομμάτι της ζωής. Η ζωή δεν θα υπήρχε αν δεν υπήρχε το λάθος, η μετάλλαξη, δεν θα υπήρχε η εξέλιξη. Δεν θα υπήρχαν αλλαγές στα σταθερά που τα εξελίσσουν. Λογαριασμό στο Instagram δεν έχω και μου αρέσει που δεν έχω με όλα αυτά που γίνονται τελευταία. Μαζεύω παλιά πράγματα. Κάποια πράγματα που μ’ αρέσουν τα φτιάχνω. Ράβω επίσης. Μπορώ να ράψω τσαντάκια, μπορώ να ράψω καλύμματα, τέτοια πράγματα. Δεν τα πουλάω, όχι. Συνήθως κάτι σκέφτομαι και τα φτιάχνω. Ας πούμε δεν μπορούσα να βρω καθόλου ένα τσαντάκι που ήθελα. Και λέω κάτσε να το ψιλοσχεδιάσω, το έφτιαξα και το έδειξα στους φίλους μου και έλεγαν: Θάνο θέλω κι εγώ. Και πήγα και πήρα υφάσματα. Το χόμπι μου τώρα είναι να φτιάχνω τσαντάκια».

«Η τελειότητα σαν αποτέλεσμα είναι κακό πράγμα»

«Είχα δει ένα βιντεάκι, που ήταν ένας μεγάλος άνθρωπος, φαντάζομαι ψυχολόγος ή ψυχαναλυτής, που έλεγε ότι ο αστακός όταν νιώσει ότι πιέζεται, θα πάει κάτω από μια πέτρα, θα βγάλει το κέλυφός του, θα φουσκώσει και θα φτιάξει ένα καινούριο. Τότε είναι στην πιο ευάλωτη φάση του. Η κινητήριος δύναμη για να γίνει η αλλαγή, η εξέλιξη, είναι η πίεση. Μεγαλώνοντας, λοιπόν, αρχίζω να αναγνωρίζω τα αρνητικά μου συναισθήματα ως προειδοποιήσεις, ως ενδείξεις. Τότε, μικρότερος, δεν τα βίωνα σαν προειδοποιήσεις, ότι κάτι δεν πάει καλά. Έλεγα ότι όλα πάνε καλά και εγώ είμαι λάθος. Και αυτή η αντιμετώπιση σε βάζει σε μια δίνη που σε ρίχνει συνέχεια κάτω. Επομένως, από αυτό δύσκολα ξεφεύγεις. Δεν ξέρω αν είναι κλινικό. Είναι θέμα και ωριμότητας, με έναν τρόπο.

Έχει μεγάλη σημασία να καταλάβουμε ότι το ζητούμενο δεν είναι η τελειότητα. Η τελειότητα σαν αποτέλεσμα είναι κακό πράγμα. Γιατί δεν είμαστε τέλειοι. Έχουμε μέσα μας ζήλια, έχουμε μέσα μας φθόνο, έχουμε μέσα μας κακό. Το οποίο αν δεν εξωτερικευτεί νωρίς, μαζεύεται, μαζεύεται και θα βιάσουμε, θα σκοτώσουμε. Το γεγονός ότι το αναγνωρίζουμε σημαίνει ότι το αντιλαμβανόμαστε. Και το να το απομονώσουμε, να το κρύψουμε, να λέμε ψέματα στον εαυτό μας ότι εγώ δεν θα μπορούσα, ή να αρνούμαστε συναίσθημα που έχουμε νιώσει, ή να καταπιέζουμε συναίσθημα που έχουμε, αυτό οδηγεί σε νεύρωση».