Θάνος Μπίρκος: Λέω του λοχαγού «στείλτε με στα κάτεργα, σκοτώστε με, δεν μπορώ να ανοίξω τα μάτια μου»

Ο Θάνος Μπίρκος ήταν καλεσμένος της Αθηναΐδας Νέγκα στο «Καλύτερα Αργά» του Action 24 και μίλησε για την υπνική άπνοια από την οποία πάσχει και πώς την ανακάλυψε.

«Το ροχαλητό δεν είναι πάντα τόσο αθώο. Μπορεί να κρύβει υπνική άπνοια. Μπορεί να το έχουν άνθρωποι που δεν το καταλαβαίνουν. Εγώ έκανα 69 διακοπές αναπνοής στην ώρα. Ήμουν στον στρατό, εκεί το αντιλήφθηκα πιο δυνατά. Οι άλλοι φαντάροι μου δεν ήταν υποχρεωμένοι να ακούν το ροχαλητό μου. Κάποια στιγμή, θα πω το πώς το ανακάλυψα. Κάποια στιγμή που κάναμε αγγαρεία στα μαγειρεία, κουράστηκα και αποκοιμήθηκα σε ένα τραπέζι.

Μπήκε μέσα ο λοχαγός, όλοι βαρούσαν προσοχή κι εγώ κοιμόμουν. Και του λέω του λοχαγού, στείλτε με στα κάτεργα. Σκοτώστε με. Δεν μπορώ να ανοίξω τα μάτια μου. Και ήταν τόσο δυνατό το συναίσθημα ότι δεν μπορούσα να ανοίξω τα μάτια μου από την κούραση. Και μου λέει, γιατί δεν πας στον γιατρό; Έπεσα σε πολύ καλό άνθρωπο και σε πολύ καλό γιατρό. Μου έκαναν όλες τις εξετάσεις και μου είπαν έχεις υπνική άπνοια. Δεν το γνώριζα, όπως και πολλοί δεν το γνωρίζουν».