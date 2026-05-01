Θάνος Τζάνης: «Δεν μου αρέσουν οι δουλειές του σπιτιού, τα κάνει όλα η γυναίκα μου»

Τον Θάνο Τζάνη συνάντησε η κάμερα της εκπομπής «Happy Day» και μίλησε μαζί του για την πίστη, την αδυναμία του στο φαγητό, αλλά και... τις δουλειές του σπιτιού.

«Με τις δουλειές του σπιτιού δεν έχω καμία σχέση. Δεν μου αρέσουν. Τα κάνει η γυναίκα μου όλα. Κι εγώ βοηθάω, αλλά στις εξωτερικές δουλειές» δεν δίστασε να παραδεχθεί.

«Όταν κάποιος άνθρωπος που είναι λιγάκι προβεβλημένος και λιγάκι παχύνει ή αδυνατίσει πολύ, αμέσως γράφουν ότι κάτι έχει. Δεν έχουμε κάτι. Μας αρέσει το φαγητό, δεν είναι κάτι. Είχα πάρει κιλά, αφού έτρωγα» είπε σε άλλο σημείο της συνέντευξης.

Όσο για την πίστη; «Πιστεύω πάρα πολύ στον Θεό. Προσπαθώ να πηγαίνω στην εκκλησία. Δεν λέω ότι είμαι ο τέλειος, έχω τα κουσούρια μου. Αλλά, το πρόσημο της ζωής μου οφείλει να είναι κοντά στον Θεό. Και βέβαια πιστεύω στο μάτι».