Θάσος: Απείλησε τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ που τον ερευνούσαν για λαθρεμπόριο και συνελήφθη

Σε σύλληψη ενός άνδρα από τη Θάσο προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, καθώς απείλησε ελεγκτές της ΑΑΔΕ που τον ερευνούσαν.

Ο άνδρας είναι ελεγχόμενος για υπόθεση λαθρεμπορίου προϊόντων και γι' αυτό η ΑΑΔΕ έχει δεσμεύσει τον τραπεζικό του λογαριασμού.

Όταν, λοιπόν, ο άνδρας αντιλήφθηκε πως ο λογαριασμός του είχε δεσμευτεί, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τους ελεγκτές και τους απείλησε πως θα στείλει «γνωστά πρωτοπαλίκαρα» της Καβάλας για να τους «συμμορφώσει», σύμφωνα με πληροφορίες της ΑΑΔΕ. «Θα ψάχνετε να βρείτε σπίτι», φέρεται να τους είπε χαρακτηριστικά.

Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ κατήγγειλαν το περιστατικό στην αστυνομία και ο δράστης συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος, με τη δικάσιμο να ορίζεται σε μεταγενέστερο χρόνο.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ