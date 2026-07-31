Ελλάδα Σύλληψη Θάσος Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων - ΑΑΔΕ Λαθρεμπόριο

Θάσος: Απείλησε τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ που τον ερευνούσαν για λαθρεμπόριο και συνελήφθη

Οι απειλές ήρθαν μετά από δέσμευση του τραπεζικού λογαριασμού λόγω εμπλοκής σε λαθρεμπόριο.

Περιπολικό της Αστυνομίας/Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
Περιπολικό της Αστυνομίας/Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Σε σύλληψη ενός άνδρα από τη Θάσο προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, καθώς απείλησε ελεγκτές της ΑΑΔΕ που τον ερευνούσαν. 

Ο άνδρας είναι ελεγχόμενος για υπόθεση λαθρεμπορίου προϊόντων και γι' αυτό η ΑΑΔΕ έχει δεσμεύσει τον τραπεζικό του λογαριασμού.

Όταν, λοιπόν, ο άνδρας αντιλήφθηκε πως ο λογαριασμός του είχε δεσμευτεί, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τους ελεγκτές και τους απείλησε πως θα στείλει «γνωστά πρωτοπαλίκαρα» της Καβάλας για να τους «συμμορφώσει», σύμφωνα με πληροφορίες της ΑΑΔΕ. «Θα ψάχνετε να βρείτε σπίτι», φέρεται να τους είπε χαρακτηριστικά.

Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ κατήγγειλαν το περιστατικό στην αστυνομία και ο δράστης συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος, με τη δικάσιμο να ορίζεται σε μεταγενέστερο χρόνο.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Σύλληψη Θάσος Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων - ΑΑΔΕ Λαθρεμπόριο

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader