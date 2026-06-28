«Θαύμα» στα συντρίμμια της Βενεζουέλας - Ανασύρθηκε ζωντανός 11χρονος τρεις μέρες μετά τους σεισμούς

Μια αχτίδα ελπίδας μέσα στην ανείπωτη καταστροφή που προκάλεσαν οι φονικοί σεισμοί στη Βενεζουέλα έφερε η διάσωση ενός 11χρονου αγοριού, το οποίο ανασύρθηκε ζωντανό από τα ερείπια στην Καραμπαγέδα, σχεδόν τρεις ημέρες μετά το χτύπημα του Εγκέλαδου.

Την είδηση ανακοίνωσε η προσωρινή πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροδρίγκες, η οποία δημοσίευσε στην πλατφόρμα X βίντεο από τη δραματική επιχείρηση διάσωσης. «Πριν από μερικά λεπτά, ένα αγόρι έντεκα ετών διασώθηκε στην Καραμπαγέδα. Αυτή την ώρα, κάθε ζωή είναι πηγή ελπίδας για τη Βενεζουέλα», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η διάσωση του παιδιού έρχεται την ώρα που τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν έναν αγώνα δρόμου απέναντι στον χρόνο, αναζητώντας επιζώντες κάτω από τόνους μπετόν και συντριμμιών.

Cada vida salvada da esperanza a Venezuela 🙏🇻🇪 pic.twitter.com/V5mPJeMTE7 — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 28, 2026

Η αγωνία για χιλιάδες αγνοούμενους

Στη σχεδόν ισοπεδωμένη πόλη Λα Γουάιρα, η Μπάρμπαρα Παλάσιος αρνείται να εγκαταλείψει την ελπίδα ότι ο 36χρονος σύζυγός της, Τζόναθαν Σουάρες, βρίσκεται ακόμη ζωντανός κάτω από τα ερείπια ενός πενταώροφου ξενοδοχείου.

Παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει σχεδόν 72 ώρες από τους δύο καταστροφικούς σεισμούς, μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, που έπληξαν τη χώρα με διαφορά λίγων δευτερολέπτων, η ίδια επιμένει να περιμένει ένα θαύμα.

«Ναι, είναι ζωντανός», επαναλαμβάνει με δάκρυα στα μάτια, την ώρα που οι διασώστες συνεχίζουν τις έρευνες χωρίς να έχουν εντοπίσει ίχνος του.

Δραματικός απολογισμός

Η ανθρώπινη τραγωδία αποκτά ολοένα μεγαλύτερες διαστάσεις. Σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό, τουλάχιστον 1.430 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, περισσότεροι από 3.200 έχουν τραυματιστεί, ενώ η τύχη άνω των 50.000 ανθρώπων εξακολουθεί να αγνοείται.

Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί σημαντικά όσο προχωρούν οι επιχειρήσεις στα συντρίμμια.

«Περνούσαν χωρίς να σταματούν»

Σε πολλές περιοχές της Λα Γουάιρα, οι κάτοικοι καταγγέλλουν ότι η βοήθεια άργησε να φτάσει. Συγγενείς εγκλωβισμένων προσπαθούσαν επί ώρες να απομακρύνουν μπάζα ακόμη και με γυμνά χέρια.

«Απλώς περνούσαν χωρίς να σταματούν», λέει η Μπάρμπαρα Παλάσιος, η οποία μαζί με συγγενείς άλλων αγνοουμένων έστησε αυτοσχέδιο μπλόκο στον δρόμο, προκειμένου να αναγκάσει τα σωστικά συνεργεία να επέμβουν.

Εθελοντές, πυροσβέστες και μέλη της Πολιτικής Προστασίας ξεκίνησαν τελικά την επιχείρηση, σχηματίζοντας ανθρώπινη αλυσίδα για την απομάκρυνση των συντριμμιών.

«Είναι πολύ δύσκολο. Τα κάνουμε όλα αυτά με γυμνά χέρια», περιγράφει ο 54χρονος καταστηματάρχης Λουίς Φλόρες, αποκαλύπτοντας ότι μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί τέσσερις επιζώντες και τρεις νεκροί από το συγκεκριμένο σημείο.

«Δεν θα φύγω μέχρι να τον βρουν»

Η άφιξη ενός εκσκαφέα και στη συνέχεια ειδικής ομάδας του μεξικανικού στρατού με εκπαιδευμένα σκυλιά αναζωπύρωσε τις ελπίδες όσων περίμεναν ένα σημάδι ζωής.

Οι στρατιώτες ζήτησαν από όλους να τηρήσουν απόλυτη σιγή, καλώντας τυχόν εγκλωβισμένους να φωνάξουν ή να χτυπήσουν κάποιο αντικείμενο. Ωστόσο, η απόλυτη σιωπή που ακολούθησε βύθισε ξανά τους συγγενείς στην αγωνία.

«Δεν θα φύγω μέχρι να βγάλουν τον άντρα μου από εδώ», δηλώνει αποφασισμένη η Μπάρμπαρα, η οποία παραμένει αδιάκοπα δίπλα στα χαλάσματα. Η αδερφή της, Άλις Παλάσιος, περιγράφει τη συναισθηματική της κατάσταση ως σοκ, λέγοντας πως αδυνατεί ακόμη να αποδεχθεί ότι ο σύζυγός της ενδέχεται να μην είναι πλέον στη ζωή.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ