«Θαυμάσια η συνάντησή μου με τον Τραμπ» σχολίασε η Κορίνα Ματσάδο - Άγνωστο αν του έδωσε το Νόμπελ

Συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών στον Λευκό Οίκο πραγματοποίησε η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας Μαρία Κορίνα Ματσάδο η οποία βρίσκεται στη Ουάσιγκτον.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της αποχώρησής της, η Ματσάδο χαρακτήρισε τη συνομιλία της με τον Ντόναλντ Τραμπ «θαυμάσια» ενώ σχολίασε ότι όλα πήγαν πολύ καλά. Ωστόσο, σε ερώτηση δημοσιογράφου, απέφυγε να διευκρινίσει εάν έδωσε στον Αμερικανό πρόεδρο το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης που της απονεμήθηκε τον Δεκέμβριο, όπως είχε αφήσει να εννοηθεί ότι θα έκανε.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου ωστόσο, μετά το γεύμα εργασίας που είχε η Ματσάδο με τον Τραμπ, είπε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε μια «ρεαλιστική εκτίμηση» της λαϊκής υποστήριξης που έχει η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη χώρα της. Δεν ανακοινώθηκε κάποιο χρονοδιάγραμμα για το πότε θα διεξαχθούν εκλογές στη Βενεζουέλα.

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο έχει επανειλημμένα ζητήσει τη στήριξη της διεθνούς κοινότητας για την αποκατάσταση της δημοκρατικής νομιμότητας στη Βενεζουέλα, την πραγματοποίηση ελεύθερων και διαφανών εκλογών, καθώς και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η συνάντησή της με τον Πρόεδρο Τραμπ εκτιμάται ότι θα επικεντρωθεί σε αυτά τα ζητήματα, αλλά και στον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στις μελλοντικές πολιτικές εξελίξεις της χώρας.

Από την πλευρά της Ουάσιγκτον, η επαφή αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της αμερικανικής πολιτικής απέναντι στη Λατινική Αμερική, με έμφαση στη δημοκρατική διακυβέρνηση, τη σταθερότητα και την περιφερειακή ασφάλεια. Αν και δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για την ατζέντα της συνάντησης, διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι θα σταλεί ισχυρό πολιτικό μήνυμα τόσο προς το εσωτερικό της Βενεζουέλας όσο και προς τη διεθνή κοινότητα.

Η συνάντηση Τραμπ–Ματσάδο αναμένεται να προσελκύσει έντονο διεθνές ενδιαφέρον, καθώς θα μπορούσε να επηρεάσει τις ισορροπίες γύρω από το ζήτημα της Βενεζουέλας και να αποτελέσει ένδειξη για τις προθέσεις της αμερικανικής κυβέρνησης το επόμενο διάστημα.