Θαυμασμός Γκιλφόιλ: «Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε δυναμικό κέντρο για ενέργεια, τεχνολογία, καινοτομία»
Η πρέσβειρα των ΗΠΑ με ανάρτηση εγκωμιάζει τη χώρα μας - «Προωθήσαμε ιστορικές επενδύσεις και συμφωνίες των ΗΠΑ εδώ και μόλις ξεκινήσαμε!»
«Ήταν τιμή μου να συμμετάσχω την περασμένη εβδομάδα στο CEO Initiative Forum του Fortune – μια πλατφόρμα που προάγει τον στρατηγικό διάλογο σχετικά με την ηγεσία, την καινοτομία και την ανάπτυξη», αναφέρει η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σε ανάρτησή της στο Χ (πρώην Twitter) την Κυριακή (30.11.2025).
Η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ συμπληρώνει στην ανάρτησή της: «Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε δυναμικό κέντρο για την ενέργεια, την τεχνολογία και την καινοτομία. Μόλις στις πρώτες εβδομάδες της θητείας μου, προωθήσαμε ιστορικές επενδύσεις και συμφωνίες των ΗΠΑ εδώ -και μόλις ξεκινήσαμε!».