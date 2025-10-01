The Collective: Ένας χρόνος εθελοντικής δράσης και προσφοράς από την Kaizen Gaming

Εθελοντές της Kaizen Gaming μαγειρεύουν γεύματα για ευάλωτους συνανθρώπους τους σε συνεργασία με τη ΜΚΟ, Organisation Earth

Τι σημαίνει να είσαι «Kaizener»; Οι Kaizeners είναι μια ταλαντούχα ομάδα περισσότερων από 2.700 ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, που απαρτίζουν την Kaizen Gaming, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες GameTech διεθνώς, με έδρα την Αθήνα και γραφεία στη Θεσσαλονίκη και συνολικά σε 13 πόλεις, σε τέσσερις ηπείρους.



Είναι άνθρωποι που στοχεύουν να γίνονται καλύτεροι κάθε μέρα και ενώνουν τις δυνάμεις τους ως μία ομάδα. Χαρακτηρίζονται από το πάθος, τη δράση και την ενσυναίσθηση και μεταφέρουν αυτές τις αξίες όχι μόνο στην εργασία τους, αλλά και στην κοινωνία γύρω τους.



Τα χαρακτηριστικά αυτά των Kaizeners έρχεται να αξιοποιήσει το «The Collective», το διεθνές πρόγραμμα εθελοντισμού της Kaizen Gaming. Στόχος του είναι μέσα από τη δύναμη του εθελοντισμού των εργαζομένων να δημιουργήσει ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα στις κοινότητες, όπου η εταιρεία έχει παρουσία.

Τι έχει πετύχει μέχρι σήμερα το "The Collective" διεθνώς;

Παρότι ξεκίνησε πριν από λιγότερο από έναν χρόνο, έχει ήδη αφήσει ισχυρό αποτύπωμα:

Περισσότεροι από 600 εθελοντές έχουν προσφέρει πάνω από 1.500 ώρες εθελοντικής δράσης.

Έχουν υποστηρίξει 24 ΜΚΟ διεθνώς, βοηθώντας τις να ενισχύσουν το έργο τους.

To «The Collective» ξεκίνησε τη δράση του το φθινόπωρο του 2024, κινητοποιώντας 200 εθελοντές για να καθαρίσουν παραλίες, να μαγειρέψουν γεύματα για ευάλωτους συμπολίτες και να ανακαινίσουν δημόσια πάρκα σε Σάο Πάολο, Λισαβόνα, Σόφια, Βουκουρέστι, Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Το «The Collective» έχει υποστηρίξει τη Help Horses, που διασώζει ανεπιτήρητα άλογα στις παρυφές του Υμηττού

Τον περασμένο Απρίλιο, άλλοι 200 εθελοντές υποστήριξαν δράσεις για την προστασία ζώων και περιβάλλοντος σε 9 πόλεις σε Ευρώπη και Λατινική Αμερική, όπως η φροντίδα αδέσποτων ζώων, η κατασκευή τεχνητών φωλιών για πουλιά και η ενημέρωση για θέματα βιοποικιλότητας.

Τον Ιούλιο, το πρόγραμμα επικεντρώθηκε στην κοινωνική ένταξη και τη στήριξη ευάλωτων ομάδων. Σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Σόφια, Βουκουρέστι, Λισαβόνα, Σάο Πάολο και Μπογκοτά, στήθηκαν σημεία συλλογής ειδών πρώτης ανάγκης στα τοπικά γραφεία της Kaizen Gaming, δίνοντας στους εργαζόμενους την ευκαιρία όχι μόνο να προσφέρουν αλλά και να έρθουν σε άμεση επαφή με τις οργανώσεις που στήριξαν.



Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά:

Συλλέχθηκαν πάνω από 2.000 είδη (τρόφιμα μακράς διαρκείας, είδη υγιεινής, σχολικός εξοπλισμός, ρούχα, παιχνίδια κ.ά.).

Μέσα από το εργαστήριο «The Collective Talk» οι εργαζόμενοι ήρθαν σε επαφή με ΜΚΟ σε Ελλάδα και Βραζιλία, έχοντας τη δυνατότητα να ενημερωθούν σε βάθος γύρω από τα προβλήματα που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν.

Περισσότεροι από 4.700 άνθρωποι σε όλο τον κόσμο – παιδιά, ηλικιωμένοι, γυναίκες και οικογένειες - ενισχύθηκαν από δωρεές της Kaizen Gaming σε οργανισμούς.

Τον Ιούλιο σε συνεργασία με τη Food Bank, οι εθελοντές συγκέντρωσαν και πρόσφεραν 595 κιλά τροφίμων.

Το έργο του «The Collective» στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, οι Kaizeners έχουν υλοποιήσει μια σειρά από σημαντικές πρωτοβουλίες που αγγίζουν διαφορετικές κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανάγκες. Έχουν προσφέρει περισσότερα από 400 γεύματα σε ευάλωτους συνανθρώπους σε συνεργασία με τη βραβευμένη ΜΚΟ Organization Earth, ενώ συμμετείχαν και σε διαδραστικό εργαστήριο για τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ. Μαζί με την περιβαλλοντική οργάνωση iSea, συνέλεξαν περισσότερα από 70 κιλά απορριμμάτων από παραλία της Θεσσαλονίκης, αποκτώντας παράλληλα χρήσιμες γνώσεις για τη θαλάσσια ρύπανση και τα προστατευόμενα είδη. Υποστήριξαν το έργο της Dogs’ Voice, καθαρίζοντας και οργανώνοντας τον νέο χώρο υποδοχής στην Αθήνα, δημιουργώντας έτσι ένα ασφαλές και φιλόξενο περιβάλλον για σκύλους που αναζητούν οικογένεια. Παράλληλα, βοήθησαν στη φροντίδα των 25 αλόγων που φιλοξενεί η οργάνωση Help Horses στον Υμηττό και στήριξαν το καταφύγιο Stray Planet στη Θεσσαλονίκη με καθημερινές εργασίες συντήρησης. Τέλος, τον Ιούλιο σε συνεργασία με τη Food Bank, οι εθελοντές συγκέντρωσαν και πρόσφεραν 595 κιλά τροφίμων (1.190 είδη), που αντιστοιχούν σε περισσότερα από 3.600 γεύματα, ενώ με εταιρική δωρεά διανεμήθηκαν συνολικά 55,5 τόνοι τροφίμων σε ανθρώπους που τα είχαν ανάγκη. Μέσα από αυτή τη δράση, περισσότεροι από 760 ηλικιωμένοι σε 13 ιδρύματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη έλαβαν ουσιαστική υποστήριξη.

Οι Kaizeners είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν εις βάθος για τα προβλήματα που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν οι ΜΚΟ που συνεργάζονται με το «The Collective».

Και συνεχίζουμε…

Καθώς το «The Collective» εισέρχεται στον δεύτερο χρόνο λειτουργίας του, εξερευνά νέες συνεργασίες με ΜΚΟ. Η πραγματική του αξία ωστόσο δεν μετριέται μόνο σε αριθμούς, αλλά στη θετική αλλαγή που δημιουργείται στο περιβάλλον, στις ζωές ανθρώπων και ζώων, καθώς και στην υπερηφάνεια και το αίσθημα εκπλήρωσης ενός σημαντικού σκοπού, που βιώνουν οι Kaizeners.