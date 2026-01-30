«The Crown’s Silence»: Ζητούν από τον Κάρολο να ζητήσει συγγνώμη για τη δουλεία

Βουλευτές, ειδικοί και ακτιβιστές ζητούν από τον βασιλιά Κάρολο να παρουσιάσει επίσημη συγγνώμη για τη διατλαντική δουλεία, μετά από έρευνα που αποκαλύπτει πώς το βρετανικό στέμμα και το Βασιλικό Ναυτικό ενίσχυσαν και προστάτευσαν για αιώνες το εμπόριο Αφρικανών σκλάβων.

Ο βασιλιάς έχει εκφράσει στο παρελθόν «προσωπική λύπη» για τα βάσανα που προκάλεσε η δουλεία και έχει μιλήσει για τη δέσμευσή του να βρει «δημιουργικούς τρόπους για να διορθωθούν οι ανισότητες που εξακολουθούν». Ωστόσο, το βρετανικό στέμμα δεν έχει ποτέ εκδώσει επίσημη συγγνώμη.

Το βιβλίο The Crown’s Silence, που κυκλοφόρησε αυτήν την εβδομάδα, περιγράφει πώς οι μονάρχες από την Ελισάβετ Α’ έως τον Γεώργιο Δ’ χρησιμοποίησαν το εμπόριο σκλάβων για να αυξήσουν τα έσοδα του θρόνου και να στηρίξουν τη Βρετανική Αυτοκρατορία. Υπολογίζεται ότι μέχρι το 1807 το βρετανικό στέμμα ήταν ο μεγαλύτερος αγοραστής σκλάβων.

Η βουλευτής των Εργατικών Bell Ribeiro-Addy, πρόεδρος της δικομματικής κοινοβουλευτικής ομάδας για τις αποζημιώσεις Αφρικανών, τόνισε ότι η «προσωπική λύπη» δεν ταιριάζει σε ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

«Δεν πρόκειται για άτομα, αλλά για τη μοναρχία ως θεσμό», πρόσθεσε. «Χρειάζεται όχι μόνο συγγνώμη εκ μέρους του στέμματος, αλλά αναγνώριση αυτής της ιστορίας και δράση για να αντιμετωπιστεί η διαρκής κληρονομιά του παγκόσμιου ρατσισμού και των ανισοτήτων. Μια συγγνώμη θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για μια ειλικρινή συζήτηση και αλλαγή που πρέπει να έχουμε ως χώρα σε έναν κόσμο που αλλάζει γρήγορα».

Τι λένε οι ειδικοί για αποζημιώσεις και δράση

Το Runnymede Trust, που τον Σεπτέμβριο δημοσίευσε την έκθεση Reparations, σημειώνει ότι μια συγγνώμη από τον βασιλιά θα ήταν «ένα ευπρόσδεκτο, συμβολικό πρώτο βήμα», αλλά πρέπει να συνοδεύεται από πράξεις. Όπως εξηγούν, «οι αποζημιώσεις δεν αφορούν συλλογική τιμωρία ή ομολογίες ενοχής – μια συγγνώμη του Στέμματος θα πρέπει να συνοδεύεται από κυβερνητική δέσμευση να αντιμετωπιστούν οι συστημικές επιπτώσεις της δουλείας στην οικονομία και τις υποδομές και να δεσμευτούν για πραγματική μεταρρύθμιση».

Η Liliane Umubyeyi, διευθύντρια του African Futures Lab, υποστηρίζει ότι η αναγνώριση «δεν μπορεί να είναι αρκετή από μόνη της», τονίζοντας την «νομική και ηθική υποχρέωση για αποζημίωση, καθώς η δουλεία αναγνωρίζεται διεθνώς ως έγκλημα κατά της ανθρωπότητας».

Η βουλευτής των Πράσινων Carla Denyer χαρακτήρισε μια επίσημη συγγνώμη «πολύ καθυστερημένη», προσθέτοντας: «Οι απόγονοι των σκλάβων δεν αξίζουν τίποτα λιγότερο».

Ανεξάρτητοι ειδικοί που συνεργάζονται με τον ΟΗΕ συμφωνούν ότι η συγγνώμη είναι αναγκαία. Ο ερευνητής και ακτιβιστής Michael McEachrane, από το μόνιμο φόρουμ του ΟΗΕ για τους ανθρώπους αφρικανικής καταγωγής, τόνισε ότι η παγκόσμια κλήση για δικαιοσύνη δεν αφορά μόνο το παρελθόν, αλλά και το μέλλον, σύμφωνα με τον Guardian.

«Η αποικιοκρατία είναι η μεγαλύτερη δύναμη στην ιστορία που συνέβαλε σε κοινωνικές, οικονομικές και οικολογικές ανισότητες», είπε. «Δεν πρόκειται για φιλανθρωπία, αλλά για συνεργασία: οι χώρες της Κοινοπολιτείας και το Ηνωμένο Βασίλειο να χτίσουν ίσες ευκαιρίες, αναγνωρίζοντας και όχι σβήνοντας την κοινή τους ιστορία».

Η δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων Dominique Day πρόσθεσε ότι η κληρονομιά της δουλείας και της αποικιοκρατίας φαίνεται σε «δολοφονίες από την αστυνομία, κατηγορίες συλλογικής ευθύνης, τα σκάνδαλα Windrush και Grenfell και άλλα». «Η αναγνώριση δημιουργεί χώρο για αποκατάσταση και για μια ηθική βάσει σεβασμού, συμπόνιας και ευημερίας χωρίς εκμετάλλευση».

Αργότερα φέτος, ο βασιλιάς αναμένεται να δεχθεί νέες πιέσεις για δράση από καραϊβικές και αφρικανικές χώρες στη σύνοδο της Κοινοπολιτείας (Chogm) στην Αντίγκουα και Μπαρμπούντα.

Η ιστορικός Brooke Newman δήλωσε ότι έγραψε το The Crown’s Silence για να παρουσιάσει τα «ιστορικά στοιχεία» και να «ανοίξει τη συζήτηση» σε ένα θέμα που έχει επηρεαστεί από «πολιτιστικούς πολέμους». «Το Chogm θα είναι μια στιγμή για τελετουργικά και διαδηλώσεις. Το 2026 θα μπορούσε να είναι καθοριστική στιγμή για τον Κάρολο να αναλάβει δράση».