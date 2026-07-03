The Love Debate by Lagios: Το 3ο επεισόδιο απόψε στις 21:00 - Καλεσμένη η Αφροδίτη Λατινοπούλου

Ο Γιώργος Λάγιος απόψε το βράδυ στις 21:00 στο 3ο επεισόδιο του «The Love Debate by Lagios», μέσα από το vidcast ψυχολογίας, σχέσεων και σεξ αναλύει θέματα που όλοι σκεφτόμαστε κρυφά!

Στο πλευρό του Γιώργου Λάγιου, και αυτή την Παρασκευή το βράδυ, θα βρίσκονται τρεις γυναίκες με διαφορετικές αφετηρίες και οπτικές. Η Αγγελική Κοσκερίδου, η Φωτεινή Κωνσταντέλου και η Χρύσα Ολυμπία Παπαγεωργίου. Τρεις γυναίκες με άποψη, δυναμική που καταφέρνουν μέσα από τα λεγόμενα τους να ξεχωρίζουν η κάθε μία για τα δικά της πιστεύω.

Στο αποψινό «The Love Debate by Lagios», καλεσμένη η πολιτικός και δικηγόρος Αφροδίτη Λατινοπούλου.