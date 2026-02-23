New York Times: Τα σενάρια για το Ιράν «ζυγίζει» ο Τραμπ - Η εναλλακτική πρόταση «διέξοδος»

Τις προθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ αναφορικά με τη στάση που θα κρατήσει απέναντι στο Ιράν, αναλύουν οι New York Times.



Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει κάνει γνωστό σε στενούς συνεργάτες του ότι, σε περίπτωση που οι διπλωματικές προσπάθειες ή ακόμη και ένα περιορισμένο αμερικανικό πλήγμα δεν οδηγήσουν το Ιράν σε εγκατάλειψη του πυρηνικού του προγράμματος, εξετάζει το ενδεχόμενο μιας ευρύτερης στρατιωτικής επιχείρησης τους επόμενους μήνες, η οποία θα μπορούσε να στοχεύει ακόμη και στην απομάκρυνση της ιρανικής ηγεσίας.

Αντιπροσωπείες από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν αναμένεται να συναντηθούν στη Γενεύη, σε μια προσπάθεια που θεωρείται κρίσιμη για την αποτροπή στρατιωτικής κλιμάκωσης. Την ίδια ώρα ο Τραμπ φέρεται να εξετάζει εναλλακτικά σενάρια δράσης, εφόσον οι συνομιλίες δεν αποδώσουν.



Σύμφωνα με συμβούλους του, χωρίς να έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται διατεθειμένος να προχωρήσει αρχικά σε στοχευμένη επίθεση τις επόμενες ημέρες, επιδιώκοντας να καταστήσει σαφές στην Τεχεράνη ότι θα πρέπει να εγκαταλείψει οριστικά κάθε δυνατότητα ανάπτυξης πυρηνικού όπλου. Μεταξύ των πιθανών στόχων φέρονται να είναι εγκαταστάσεις που σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα, το βαλλιστικό οπλοστάσιο, καθώς και τα κεντρικά των Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης.



Εάν τα παραπάνω μέτρα δεν αποδώσουν, ο Τραμπ φέρεται να διατηρεί ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω στρατιωτικής κλιμάκωσης εντός του έτους, ακόμη και με στόχο την ανατροπή του ανώτατου ηγέτη, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Ωστόσο, ακόμη και εντός της αμερικανικής κυβέρνησης διατυπώνονται επιφυλάξεις για το κατά πόσο ένας τόσο φιλόδοξος στόχος θα μπορούσε να επιτευχθεί αποκλειστικά μέσω αεροπορικών πληγμάτων. Την ίδια στιγμή, εξετάζεται παρασκηνιακά μια εναλλακτική πρόταση που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως διέξοδος: η διατήρηση ενός αυστηρά περιορισμένου προγράμματος εμπλουτισμού ουρανίου από το Ιράν, αποκλειστικά για ιατρική έρευνα και θεραπευτικούς σκοπούς.



Παραμένει αβέβαιο αν η συγκεκριμένη πρόταση θα γίνει αποδεκτή. Εν τω μεταξύ, στρατιωτικές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων δύο αεροπλανοφόρων και δεκάδων μαχητικών και βομβαρδιστικών αεροσκαφών, έχουν αναπτυχθεί σε απόσταση επιχειρησιακής εμβέλειας από το Ιράν.



Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Τραμπ συζήτησε πιθανά σχέδια επίθεσης στην αίθουσα διαχείρισης κρίσεων του Λευκού Οίκου, παρουσία του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, του προέδρου του Μικτού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων στρατηγού Νταν Κέιν, του διευθυντή της CIA Τζον Ράτκλιφ και της προσωπάρχη Σούζι Γουάιλς.



Κατά τις συζητήσεις, ο Τραμπ φέρεται να ζήτησε από τον στρατηγό Κέιν και τον Ράτκλιφ να παρουσιάσουν εκτιμήσεις για τις επιχειρησιακές δυνατότητες και τους κινδύνους. Ο Κέιν περιέγραψε τις στρατιωτικές επιλογές από τεχνικής πλευράς, ενώ ο Ράτκλιφ επικεντρώθηκε στην τρέχουσα κατάσταση και στα πιθανά αποτελέσματα μιας επιχείρησης.



Ο Βανς, που έχει ταχθεί υπέρ μεγαλύτερης αυτοσυγκράτησης στις εξωτερικές παρεμβάσεις, δεν εξέφρασε ευθέως αντίθεση, αλλά ζήτησε λεπτομερείς διευκρινίσεις για τους κινδύνους και την πολυπλοκότητα μιας τέτοιας ενέργειας.



Μεταξύ των επιλογών που είχαν εξεταστεί ήταν και η αποστολή ειδικών δυνάμεων για στοχευμένες επιδρομές σε υπόγειες πυρηνικές και βαλλιστικές εγκαταστάσεις. Ωστόσο, τέτοια σενάρια κρίθηκαν εξαιρετικά επικίνδυνα, καθώς θα απαιτούσαν παρατεταμένη παρουσία στο έδαφος, και, σύμφωνα με αξιωματούχους, προς το παρόν έχουν τεθεί στο περιθώριο.



Παράλληλα, οι δύο πλευρές φαίνεται να σκληραίνουν τη ρητορική τους. Ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε στο Fox News ότι η σαφής κατεύθυνση από τον Τραμπ και τον Τζάρεντ Κούσνερ είναι πως μοναδικά αποδεκτό αποτέλεσμα μιας συμφωνίας θα ήταν ο «μηδενικός εμπλουτισμός» πυρηνικού υλικού από το Ιράν.