«Τhe Room»: Η άγνωστη Άση Μπήλιου, οι προβλέψεις της για το 2026, οι κάλπες του 2027 και ο Τσίπρας

Η Άση Μπήλιου ανοίγει την πόρτα του The Room και για πρώτη φορά σε μία από τις σπάνιες συνεντεύξεις της, μιλά ανοιχτά για την προσωπική της ζωή και τον επί 25ετίας σύντροφό της. Εξηγεί γιατί δεν παντρεύτηκε ποτέ, αλλά και γιατί επέλεξε συνειδητά να μην αποκτήσει παιδιά, αποκαλύπτοντας σκέψεις και συναισθήματα που δεν είχε μοιραστεί δημόσια μέχρι σήμερα.

Ξαφνιάζει όταν αποκαλύπτει το πώς σε ηλικία 14 ετών η... Νικολέτα επέλεξε το όνομα «Άση» μέσα από τις σπάνιες μουσικές γνώσεις που είχε ένα παιδί της δικής της ηλικίας.

Σε αυτό το επεισόδιο ξετυλίγονται όλες οι άγνωστες πτυχές της ζωής και της διαδρομής ενός από τα πιο αγαπητά πρόσωπα της ελληνικής τηλεόρασης.

Παράλληλα, απαντά σε ερωτήματα που αφορούν την ίδια την αστρολογία, εξηγώντας τι πραγματικά είναι η επιστήμη της αστρολογίας, καταρρίπτοντας μύθους και στερεότυπα. Μιλά ακόμη για το τι σημαίνει να είναι κάποιος επαγγελματίας αστρολόγος, υπογραμμίζοντας τη σημασία των σπουδών, της κατάρτισης και της υπευθυνότητας στην εποχή του chatgpt και της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η Άση Μππήλιου καταθέτει τη δική της αστρολογική ανάγνωση για τις εξελίξεις που αναμένονται το 2026, μια χρονιά που, όπως εκτιμά, κρύβει σημαντικές προκλήσεις, δυσκολίες και ανακατατάξεις τόσο για την Ελλάδα όσο και σε διεθνές επίπεδο. Αναλύει τις επιρροές που θεωρεί ότι θα διαμορφώσουν το πολιτικό και κοινωνικό σκηνικό, ενώ δεν διστάζει να μιλήσει για τις εκλογές του 2027, εξηγώντας τι «δείχνει» ο αστρολογικός χάρτης για την πορεία της χώρας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν τα όσα λέει για τον Αλέξη Τσίπρα, σχολιάζοντας τις προοπτικές της πολιτικής του διαδρομής - συνδέοντας την επιστροφή του με τη δυναμική που ανέπτυξε όταν εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο πολιτικό σκηνικό διεκδικώντας την πρωθυπουργία.

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To «Τhe Room» επιστρέφει τον Σεπτέμβριο με νέο κύκλο συνεντεύξεων.