Ο Πάνος Μουζουράκης ήταν ο μοναδικός coach του The Voice που γύρισε για την 21χρονη Παναγιώτα και προέβλεψε μια εντυπωσιακή επόμενη εμφάνιση.

Μία καρέκλα ήταν αρκετή για να ανοίξει ο δρόμος της 21χρονης Παναγιώτας προς την επόμενη φάση του The Voice of Greece. Ο Πάνος Μουζουράκης διέκρινε στη φωνή της κάτι που, όπως φαίνεται, θέλει να αναδείξει στη συνέχεια του μουσικού διαγωνισμού.

Στο επεισόδιο του Σαββάτου 28 Νοεμβρίου, η νεαρή διαγωνιζόμενη ανέβηκε στη σκηνή των blind auditions και ερμήνευσε το «Alone», με τον Πάνο Μουζουράκη να είναι ο μοναδικός από τους τέσσερις coaches που πάτησε το κουμπί.

Η Παναγιώτα αποκάλυψε ότι παρακολουθεί μαθήματα κλασικού τραγουδιού, με τον coach της να εκφράζει την πεποίθησή του ότι έχει ακόμη πολλά να δείξει.

Το στοίχημα του Πάνου Μουζουράκη

Με τη χαρακτηριστική του αίσθηση του χιούμορ, ο τραγουδιστής έθεσε ψηλά τον πήχη για την επόμενη εμφάνισή της, βάζοντας στο παιχνίδι και τις δικές του ικανότητες ως coach.

«Για την επόμενη φάση θα ήθελα να το φέρουμε λίγο καλύτερα. Έφερες αυτό που χρειάζεται για να αποδείξω ότι σαν coach εδώ είμαι φανταστικός, γιατί στην επόμενη εμφάνισή σου θα πέσουν σαγόνια», της είπε.

Η 21χρονη εξασφάλισε έτσι τη θέση της στην ομάδα του Πάνου Μουζουράκη, ο οποίος έβαλε από νωρίς το δικό του στοίχημα για την εξέλιξή της.